Конте заблокировал трансфер Неймара в «Челси»

Tuttosport сообщает, что владелец «Челси» Роман Абрамович предложил Конте приобрести бразильца, но специалист ответил отказом.



Такое решение вновь породило слухи о возможном уходе Антонио Конте по окончании сезона-2016/17, несмотря на то что «Челси» уверенно лидирует в чемпионате и вышел в полуфинал Кубка Англии.



Итальянские СМИ пишут, что в услугах 47-летнего специалиста заинтересован «Интер», руководство которого готово платить Конте € 15 млн в год. Дабы удержать итальянца, Роман Абрамович готов раскошелиться на любого футболиста, которого Конте хочет видеть в команде.



Сам Неймар недавно признался, что хотел бы однажды поиграть в Премьер-лиге.