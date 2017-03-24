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24 марта 2017, 14:57 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Конте заблокировал трансфер Неймара в «Челси»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте не заинтересован в услугах нападающего «Барселоны» Неймара.

Tuttosport сообщает, что владелец «Челси» Роман Абрамович предложил Конте приобрести бразильца, но специалист ответил отказом.

Такое решение вновь породило слухи о возможном уходе Антонио Конте по окончании сезона-2016/17, несмотря на то что «Челси» уверенно лидирует в чемпионате и вышел в полуфинал Кубка Англии.

Итальянские СМИ пишут, что в услугах 47-летнего специалиста заинтересован «Интер», руководство которого готово платить Конте € 15 млн в год. Дабы удержать итальянца, Роман Абрамович готов раскошелиться на любого футболиста, которого Конте хочет видеть в команде.

Сам Неймар недавно признался, что хотел бы однажды поиграть в Премьер-лиге.

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