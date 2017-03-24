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24 марта 2017, 14:10 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Сампаоли останется в «Севилье», если клуб не пожалеет денег на новых игроков

Руководство «Севильи» хочет, чтобы главный тренер команды Хорхе Сампаоли продолжил работу у руля команды и в следующем сезоне.

Сам аргентинский специалист также был бы не против такого развития событий, однако ставит некоторые условия для того, чтобы продолжить работу в андалусском клубе, сообщает Marca.

Согласно информации источника, Сампаоли хочет, чтобы руководство «Севильи» обеспечило команду новыми сильными игроками перед стартом следующего сезона.
Ранее сообщалось, что Сампаоли попал в сферу интересов «Барселоны» как замена Луису Энрике у руля каталонской команды.

Севилья
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