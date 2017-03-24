Сампаоли останется в «Севилье», если клуб не пожалеет денег на новых игроков

Сам аргентинский специалист также был бы не против такого развития событий, однако ставит некоторые условия для того, чтобы продолжить работу в андалусском клубе, сообщает Marca.



Согласно информации источника, Сампаоли хочет, чтобы руководство «Севильи» обеспечило команду новыми сильными игроками перед стартом следующего сезона.

Ранее сообщалось, что Сампаоли попал в сферу интересов «Барселоны» как замена Луису Энрике у руля каталонской команды.