Из телефонной будки в «Театр мечты». Кто такой Эрик Байи

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В «Манчестер Сити» представители Кот-д’Ивуара уже были. И братья Яя и Коло Туре, и Вильфрид Бони, арендованный в этом сезоне «Стоук Сити». А вот в клубе, играющем в «Театре мечты», как прозвали «Олд Траффорд», Байи оказался первым ивуарийцем.

А ведь в 13-летнем возрасте парнишка бросил учебу. Отцу-пенсионеру и матери-учительнице было трудно тянуть семью, и Эрико, как тогда звали приятели будущего футболиста, решил зарабатывать самостоятельно. Устроился управляющим телефонной будки.

Это загадочная для нас профессия, которая, однако, получила большое распространение в западноафриканской стране. При огромном уровне безработицы ею занимаются очень многие, в том числе люди с высшим образованием.

Раньше таксофоны постоянно грабили. И вот на смену им пришла уличная мобильная связь. С ее развитием, ростом конкуренции между операторами и снижением тарифов телефонные киоски появились повсюду на оживленных перекрестках. Сначала в почти 5-миллионном Абиджане, экономической столице Кот-д’Ивуара, потом и в других городах.

У вас нет собственного телефона или недостаточно денег на счету, что в Кот-д’Ивуаре случается у людей постоянно и повсеместно? Управляющий точкой манипулирует скидками и тарифами разных операторов, осуществляет соединение так, чтобы звонок производился с номера на номер одного и того же оператора — будет даже выгоднее, чем звонить самому. Сам же телефонист зарабатывает гроши, хотя бы 300 африканских франков (50 евроцентов), чтобы хватило на гарба, кашу из маниоковой муки, приправленную рыбным соусом.

Кстати, свою будущую жену Эрик встретил возле телефонной будки. Правда, не во время работы, а тогда, когда потребовалось самому позвонить при нуле кредита на телефоне.

Работая же уличным телефонистом, он то и дело залезал в кассу, чтобы доехать до места проведения какого-нибудь футбольного турнира и оплатить вступительный взнос. Потом возмещал расходы хозяину за счет премиальных. Теперь тот, кто владел его будкой, стал доверенным лицом звезды в Абиджане.

В 2009 году Эрик пришел в центр подготовки «Абиа Стар» в абиджанском районе Пор-Буэ. А там через две недели устроили отбор в команду для участия в турнире в Уагадугу. К досаде некоторых старожилов, полузащитник Байи — в оборону его перевели уже в Испании — произвел очень позитивное впечатление. Более того, в столице Буркина-Фасо он приглянулся агенту, который вскоре вывез его в Испанию. Эрик в итоге попал в школу «Эспаньола», минуя ивуарийский чемпионат.

По его рассказу, барселонский клуб заплатил за него центру «Абиа Стар» 25 миллионов африканских франков (38 тысяч евро), из которых 5 миллионов надлежало, согласно договоренности, передать родителям, чтобы те погасили квартплату за два года. Семья этих денег так и не увидела. Разразился скандал, вследствие которого Байи считается воспитанником только «Эспаньола». Этот клуб и получал за него отчисления при трансферах.

За основную команду «Эспаньола» Байи провел только четыре матча. Этого было достаточно, чтобы его приметил осенью 2014 года Эрве Ренар, главный тренер сборной Кот-д’Ивуара. Зимой 20-летний защитник стал обладателем Кубка Африки, приняв участие во всех шести матчах турнира, а сразу после него очутился в «Вильярреале» за 5,7 миллиона евро. Его следующая веха — «Манчестер Юнайтед» с Жозе Моуринью во главе. Легендарный клуб уплатил за ивуарийца 38 миллионов евро.

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