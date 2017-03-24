Из телефонной будки в «Театр мечты». Кто такой Эрик Байи
Два года назад, едва дебютировав в испанском высшем дивизионе, Эрик Байи выиграл в составе «слонов» Кубок Африки, а летом минувшего года 22-летний центральный защитник перешел из «Вильярреала» в «Манчестер Юнайтед».
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
В «Манчестер Сити» представители Кот-д’Ивуара уже были. И братья Яя и Коло Туре, и Вильфрид Бони, арендованный в этом сезоне «Стоук Сити». А вот в клубе, играющем в «Театре мечты», как прозвали «Олд Траффорд», Байи оказался первым ивуарийцем.
А ведь в 13-летнем возрасте парнишка бросил учебу.
Это загадочная для нас профессия, которая, однако, получила большое распространение в западноафриканской стране. При огромном уровне безработицы ею занимаются очень многие, в том числе люди с высшим образованием.
Раньше таксофоны постоянно грабили. И вот на смену им пришла уличная мобильная связь. С ее развитием, ростом конкуренции между операторами и снижением тарифов телефонные киоски появились повсюду на оживленных перекрестках. Сначала в почти 5-миллионном Абиджане, экономической столице Кот-д’Ивуара, потом и в других городах.
У вас нет собственного телефона или недостаточно денег на счету, что в Кот-д’Ивуаре случается у людей постоянно и повсеместно? Управляющий точкой манипулирует скидками и тарифами разных операторов, осуществляет соединение так, чтобы звонок производился с номера на номер одного и того же оператора — будет даже выгоднее, чем звонить самому. Сам же телефонист зарабатывает гроши, хотя бы 300 африканских франков (50 евроцентов), чтобы хватило на гарба, кашу из маниоковой муки, приправленную рыбным соусом.
Кстати, свою будущую жену Эрик встретил возле телефонной будки. Правда, не во время работы, а тогда, когда потребовалось самому позвонить при нуле кредита на телефоне.
Работая же уличным телефонистом, он то и дело залезал в кассу, чтобы доехать до места проведения
В 2009 году Эрик пришел в центр подготовки «Абиа Стар» в абиджанском районе
По его рассказу, барселонский клуб заплатил за него центру «Абиа Стар» 25 миллионов африканских франков (38 тысяч евро), из которых 5 миллионов надлежало, согласно договоренности, передать родителям, чтобы те погасили квартплату за два года. Семья этих денег так и не увидела. Разразился скандал, вследствие которого Байи считается воспитанником только «Эспаньола». Этот клуб и получал за него отчисления при трансферах.
За основную команду «Эспаньола» Байи провел только четыре матча. Этого было достаточно, чтобы его приметил осенью 2014 года Эрве Ренар, главный тренер сборной Кот-д’Ивуара. Зимой 20-летний защитник стал обладателем Кубка Африки, приняв участие во всех шести матчах турнира, а сразу после него очутился в «Вильярреале» за 5,7 миллиона евро. Его следующая веха — «Манчестер Юнайтед» с Жозе Моуринью во главе. Легендарный клуб уплатил за ивуарийца 38 миллионов евро.
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