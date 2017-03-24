Симеоне: В футболе чем лучше обороняешься, тем лучше будешь атаковать

Аргентинский специалист сказал это в ответ на вопрос о том, не расстраивается ли он из-за того, что его считают тренером, исповедующим сугубо защитный стиль игры.



«Нет, серьёзно, меня не расстраивает это. Считаю, что в футболе чем лучше обороняешься, тем лучше будешь атаковать. Я смотрю матчи всех национальных чемпионатов. И во всех из них забиваются голы. Команда, которой удастся меньше пропустить, будет ближе к победе», — приводит слова Симеоне AS.