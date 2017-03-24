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24 марта 2017, 13:30 | Футбол: Зарубежный | PROСПОРТ - Казахстан

Мужиков признан лучшим игроком «Астаны» в марте

Болельщики «Астаны» проголосовали за Серикжана Мужикова в выборе лучшего футболиста команды в марте, сообщает сайт столичного клуба.

Полузащитник набрал 26.4% голосов. Второе место занял Аздрен Ллуллаку, а третье досталось Ивану Маевскому. Итоги голосования «Лучший игрок марта»:

1. Серикжан Мужиков 26,4%

2. Аздрен Ллуллаку 21,3%

3. Иван Маевский 14,6%

4. Патрик Твумаси 13,4%

5. Джуниор Кабананга 9,7%

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