Мужиков признан лучшим игроком «Астаны» в марте
Болельщики «Астаны» проголосовали за Серикжана Мужикова в выборе лучшего футболиста команды в марте, сообщает сайт столичного клуба.
Полузащитник набрал 26.4% голосов. Второе место занял Аздрен Ллуллаку, а третье досталось Ивану Маевскому. Итоги голосования «Лучший игрок марта»:
1. Серикжан Мужиков 26,4%
2. Аздрен Ллуллаку 21,3%
3. Иван Маевский 14,6%
4. Патрик Твумаси 13,4%
5. Джуниор Кабананга 9,7%
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