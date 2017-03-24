Джеймс Паллотта: Xотим сделать из «Ромы» глобальную силу в мире футбола

«Проект Ромы? Мы настроены очень серьезно. Мы не из тех американцев, которые приехали только ради того, чтобы выжать из команды максимальную прибыль. У нас есть желание доказать, что в течение следующих десяти-пятнадцати лет этот клуб может стать большой глобальной силой в мире футбола. Если можно провести аналогию с бейсболом, то я бы сказал, что сейчас для нас начался лишь второй иннинг.



Спаллетти — пятый тренер под моим руководством? Это непростой спорт, и мы тоже допускали ошибки. Много раз мы делали два или три шага вперед, чтобы затем сделать шаг назад. Но каждый раз мы поднимались, готовые вновь двигаться вперед.



Пути развития клуба? У нас были ошибки, но теперь мы пытаемся привести в порядок определенные вещи. Новый генеральный менеджер Умберто Гандини — это огромный шаг вперед по отношению к тому, что было у нас ранее. У него большой опыт в мире футбола. Также у нас есть новый спортивный директор, и мы вносим все эти изменения на благо команды.



Переход Пьянича в Ювентус? Мы уже выучили урок по поводу клаусул. Нужно впредь действовать умней.



Как восполнить разрыв от Ювентуса? У этого клуба стабильность в руководстве много лет, и мы должны стремиться к тому же. Также большим фактором является наличие собственного стадиона.



Арена Ромы? Она серьезно повлияет на наше финансовое положение. Сейчас даже тяжело представить, какая будет царить атмосфера, когда на трибунах соберутся 50 тысяч тифози Ромы».