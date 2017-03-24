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24 марта 2017, 12:10 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Гризманн в шаге от перехода в «Манчестер Юнайтед»

Нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн в шаге от перехода в «Манчестер Юнайтед», утверждает Manchester Evening News.

Согласно информации источника, из ближайшего окружения футболиста сборной Франции отмечают, что трансферная операция уже почти осуществлена. Если Гризманн пополнит ряды манкунианцев, то испанский клуб может получить за него около € 100 млн.

Главный тренер английского гранда Жозе Моуринью уже несколько месяцев назад обозначил приобретение Гризманна как приоритетную задачу.

По итогам 28 туров чемпионата Испании Гризманн принял участие в 27 матчах, став автором 14 голов и 7 результативных передач.

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