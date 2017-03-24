Гризманн в шаге от перехода в «Манчестер Юнайтед»

Согласно информации источника, из ближайшего окружения футболиста сборной Франции отмечают, что трансферная операция уже почти осуществлена. Если Гризманн пополнит ряды манкунианцев, то испанский клуб может получить за него около € 100 млн.



Главный тренер английского гранда Жозе Моуринью уже несколько месяцев назад обозначил приобретение Гризманна как приоритетную задачу.



По итогам 28 туров чемпионата Испании Гризманн принял участие в 27 матчах, став автором 14 голов и 7 результативных передач.