Женатый на казашке немецкий тренер мечтает поднять казахстанский футбол

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Много лет он тренировал разные команды в Турции, не сходил с первых полос популярных спортивных газет. Затем вновь перебрался в Германию, где женился на казашке и продолжил работать с немецкими командами. Корреспондент Vesti.kz побеседовал с Акбашем — он мечтает переехать в Казахстан и заняться продвижением казахстанского футбола.

— Хидир, мы знаем, что Вы — жесткий и требовательный коуч… Расскажите, чем сейчас занимаетесь?

— Да, когда я работал в Измире, меня журналисты называли диктатором. Так оно и есть. Я требовательный тренер. Это нужно в моей работе, иначе не будет результата. Я работаю на результат. Я работал с командами второй и третьей лиги, выводил их на первые строчки, приводил к успеху. Сейчас я тренирую детей в школе, с утра до вечера, очень много работы.

— Вы живете в одной из развитых стран мира, где спорт занимает не последнее место. Откуда взялось желание переехать в Казахстан и что Вы знаете о нашей стране, нашем футболе?

— Я интересуюсь футболом в мировом масштабе, естественно, я в курсе всего. Я везде изучал футбол, в том числе в вашей стране. Почему именно Казахстан? Что далеко ходить, у меня жена казашка, ее корни там, поэтому мне это интересно, и думаю, мне будет комфортно работать в Казахстане. Я просмотрел всю информацию: в Казахстане футбол на очень слабом уровне, я заинтересован, чтобы вытягивать слабые команды и приводить к успеху. Но потенциал есть, нужно создать крепкий фундамент.

— А почему Вы в этом так уверены? Вы знаете, у нас много легионеров, к ним отношение скептическое. Да и много приглашенных тренеров было, больших результатов, скажу Вам, не добились…

— Я знаю. Но здесь стоит учитывать менталитет в том числе. Я турок по национальности, живущий в европейской стране. А вы приглашали немецких и голландских специалистов, и возможно, возникали трудности в понимании менталитета. А казахи мне близки по духу. К тому же, у меня есть и теория и большой опыт работы, я практик. Я окончил самую лучшую в мире спортивную школу в Кельне, она считается самой крупной на планете. Затем много лет работал и работал, с разными людьми, уважаемыми и известными тренерами.

— На мой взгляд, просто так приехать и устроиться в профессиональный футбол в Казахстане нелегко. Нужны связи. Вы вообще общались с кем-нибудь из агентов по поводу сотрудничества?

— Да, конечно. Мне даже поступали конкретные предложения, мне предлагали приехать и все обсудить. Но на тот момент у меня была работа, я тренировал «Диярбакыр», я не мог бросить ребят и мне пришлось отказаться. Я помню этого посредника, он был азербайджанцем, как раз он отвечал за регион Казахстана и Азербайджана. Сейчас я готов к предложениям. Я очень хотел бы поднять казахстанский футбол на новый уровень.

— Наверняка, Вами движет не только энтузиазм и желание помочь нашему футболу. Но если это так, то мне очень приятно. На какую оплату Ваших услуг Вы рассчитываете? Скорее всего, Вы планируете зарабатывать в нашей стране больше, чем сейчас в Германии?

— Во-первых, я готов работать в любом городе Казахстана. Мне это не принципиально. Если вашему другу нужно помочь, вы же не будете выбирать какой город, вы поможете где бы он ни был. Возьмем врачей, которые летят в Африку или Афганистан спасать людей, для них неважно, где находится нуждающийся, так и здесь. Многие ездят бесплатно. Но я считаю, что мои услуги должны окупаться. Вопрос зарплаты и гонорара обсуждаются индивидуально, на месте. Поэтому я не могу назвать конкретную сумму, которую хотел бы получать. Казахстан нуждается в профессиональны коучах, это факт. В частности, я бы хотел работать с первой лигой.

— Ваша жена из Казахстана. У вас есть совместный сын. Вам 60 лет. Вы бы хотели встретить старость в нашей стране, наслаждаться нашей неповторимой природой?

— Почему бы и нет? Я не против. Моя жена родилась и выросла в Алматы.

Автор: Роза Есенкулова, Кельн, Германия.