Буффон — многократный чемпион Италии в составе «Ювентуса» и чемпион мира 2006 года в составе итальянской сборной. Ближайший матч «Скуадры адзурры» в рамках отборочного турнира чемпионата мира-2018 против команды Албании, который пройдет в пятницу в Палермо, станет 1000-м в игровой карьере Буффона. Ранее знаменитый вратарь, которому в январе исполнилось 39 лет, признался, что хотел бы завершить карьеру после чемпионата мира по футболу в России.

«Пока об этом (завершении карьеры) не думал, концентрируюсь только на ближайшей игре. Тысячный матч? Это прекрасно, но могу вам сказать точно — второй тысячи не будет. Как я представляю завершение карьеры? Может быть, уйду как Зидан, ударив соперника на поле головой (смеется). Но прежде нам нужно попасть на чемпионат мира в России. Возможно, там состоится моя последняя игра», — цитирует Буффона Football Italia со ссылкой на телеканал Sky.

Финал чемпионата мира 2006 года в Берлине, в котором итальянцы победили французов в серии пенальти, запомнился болельщикам в большей степени не спортивной интригой, а инцидентом, возникшим в дополнительное время: Зидан в ответ на провокацию ударил защитника сборной Италии Марко Матерацци головой в грудь и был удален с поля.