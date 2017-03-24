Гвардиола наложил запрет на продажу сладкого на территории базы «Ман Сити»
На территории базы «Манчестер Сити» больше не будут продавать сладкое.
Такое решение принял главный тренер команды Хосеп Гвардиола. При этом футболистам не запрещено есть шоколад, но его нельзя будет купить в тренировочном центре.
Manchester Evening News сообщает, что рекомендация отказаться от сладкого и придерживаться здорового питания касается не только игроков, но и тренерского персонала. Диетолог Гвардиолы Сильвия Тремоледа начала составлять программу здорового питания не только для команды, но и для сотрудников.
Футболистам и персоналу «Манчестер Сити» будут готовить блюда из рыбы, а также макароны, салаты, рис или курицу.
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