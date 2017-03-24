В Перу изъяли партию кокаина на $85 млн под брендом Месси
Полиция Перу изъяла в Лиме партию кокаина, провозившуюся под брендом нападающего «Барселоны» Лионеля Месси, сообщает ESPN.
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Наркотик был расфасован по коробкам с изображением аргентинского футболиста и его фирменной подписью.
В общей сложности было изъято 1 417 килограммов кокаина. По оценкам специалистов, стоимость данной партии могла бы составить $ 85 млн.
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