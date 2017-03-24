Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29185469/
24 марта 2017, 10:36 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

В Перу изъяли партию кокаина на $85 млн под брендом Месси

Полиция Перу изъяла в Лиме партию кокаина, провозившуюся под брендом нападающего «Барселоны» Лионеля Месси, сообщает ESPN.

Полиция Перу изъяла в Лиме партию кокаина провозившуюся под <span class=error>брендом</span> нападающего Барселоны <span class=error>Лионеля</span> <span class=error>Месси</span> сообщает <span class=error>ESPN</span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Наркотик был расфасован по коробкам с изображением аргентинского футболиста и его фирменной подписью.

В общей сложности было изъято 1 417 килограммов кокаина. По оценкам специалистов, стоимость данной партии могла бы составить $ 85 млн.

Барселона
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
7 августа

Красота дня. Маргарита Зайцева — жена лучшего российского новичка НХЛ

Дзюба: многие хотят чемпионства «Спартака», я за приглашение иностранных судей

Сдача "Зенит-Арены" опять под угрозой срыва!