«Швайни» и 5 еще топ-неудачников АПЛ

Обозреватель «Советского спорта» Вадим Анисимов вспоминает еще пятерых главных топ-неудачников АПЛ.

Бастиан Швайнштайгер принял решение сменить футбольную прописку с английской премьер-лиги на МЛС. Во сколько обойдется трансфер игрока из «Манчестер Юнайтед» в «Чикаго Файр», неизвестно. Но немец будет зарабатывать 4,8 миллиона евро в год. «Швайни» заявил, что переходит в новый клуб с желанием помочь и положительно повлиять на успехи команды. Что же оставил после себя немецкий футболист в «Юнайтед»?

По велению Луи Ван Гала и благодаря тонкостям его философии, Швайнштайгер прибыл в Манчестер в 2015-м году. Но за 35 матчей так и не смог показать даже половины того, чем радовал трибуны в «Баварии». С приходом Жозе Моуринью ситуация ухудшилась. Немцу на поле места не оказалось, а его редкие появления в матчах на замену лишь напоминали нам о былом величии «Швайни». Единственное, что осталось в памяти, — его прекрасные отношения с болельщиками. Как говорил Швайнштайгер, фанаты стали частью его пребывания в Манчестере. Вот только сам Бастиан частью «Юнайтед» так и не стал. К счастью для футболиста, он не первый и, скорее всего, не последний топ-игрок, не сумевший показать себя в премьер-лиге. У Швайнштайгера подобралась внушительная компания «партнеров», переезд в Англию для которых стал, мягко говоря, ошибкой.

Робиньо («Манчестер Сити»)

Громкий трансфер 2008 года из «Реала» на поверку оказался не столь успешным, как ожидалось. Робиньо не смог отработать вложенные в него 32,5 миллиона евро. По тем временам сумма немаленькая, да еще и в трансферный дэдлайн. Бразилец, хоть и занял четвертое место в списке лучших бомбардиров в свой первый сезон, оказался не способен на большее. На следующий год Робиньо напоминал лишь тень самого себя. Футболисту не оставалось ничего другого, как собирать чемоданы. И транзитом через «Сантос» отправляться подальше — на «Большую Землю» в «Милан».

Радамель Фалькао («Манчестер Юнайтед», «Челси»)

После тяжелой травмы «Эль Тигр» поехал в аренду в Манчестер с возможностью выкупа в конце сезона за 55 миллионов евро. Громогласное заявление Фалькао о желании стать легендой «Юнайтед» добавило еще больше комичности сложившейся ситуации. Четыре гола в 26 матчах — это все, что нужно знать о становлении новой звезды «красных дьяволов». Разумеется, о выкупе речи быть не могло. Затем настырный нападающий решил попробовать свои силы в «Челси». Там он воссоединился с партнером по сборной Колумбии Хуаном Куадрадо и бывшими коллегами по работе в мадридском «Атлетико» Диего Костой и Тибо Куртуа. Забив в десяти матчах всего лишь один гол, Фалькао получил очередную травму. Форвард прочно засел на скамейку и даже был вычеркнут из заявки на Лигу чемпионов.

Марио Жардел («Болтон»)

Бразилец Марио Жардел прибыл в «Болтон» в ранге супер-бомбардира Европы. В «Порту» форвард сумел забить 168 мячей в 161 игре. Лучшим он был и в «Галатасарае», и в «Спортинге». Но тяга к азартным играм, развод и баловство наркотиками вынудили руководство лиссабонского клуба поскорее отправить Жардела в далекую командировку. Кров над головой ему предложил в своем «Болтоне» Сэм Эллардайс. Сделка была воспринята с большим энтузиазмом и обошлась англичанам всего в полтора миллиона фунтов. Но пока Джей-Джей Окоча и Иван Кампо творили игру «Болтона», Марио Жардел пребывал в «депрессивной спячке». Лишь трижды поразив ворота соперников в 12 матчах, бразилец прилично набрал в весе и поставил крест на своей карьере под руководством Эллардайса.

Хуан Себастьян Верон («Манчестер Юнайтед», «Челси»)

Аргентинская звезда серии А прибыла в Англию с большими надеждами. «Юнайтед» выложил за Верона 28 миллионов фунтов, а «Челси» — 15. Сэр Алекс Фергюсон упорно продолжал отвечать критикам, что Хуан Себастьян — великий игрок и вот-вот наберет форму. Но время шло, а игра Верона лучше не становилась. Попытка попробовать себя в «Челси» для аргентинца обернулась еще одной неудачей. Всего лишь 15 матчей в составе «синих» и испорченное впечатление об одном из творцов «скудетто» для римского «Лацио».

Андрей Шевченко («Челси»)