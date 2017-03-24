«Швайни» и 5 еще топ-неудачников АПЛ
Очередная звезда, так и не заблистав на небосклоне английской
премьер-лиги, отправляется попытать счастье в США.
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Обозреватель «Советского спорта» Вадим Анисимов вспоминает еще пятерых главных
Бастиан Швайнштайгер принял решение сменить футбольную прописку с английской
По велению Луи Ван Гала и благодаря тонкостям его философии, Швайнштайгер прибыл в Манчестер в 2015-м году. Но за 35 матчей так и не смог показать даже половины того, чем радовал трибуны в «Баварии». С приходом Жозе Моуринью ситуация ухудшилась. Немцу на поле места не оказалось, а его редкие появления в матчах на замену лишь напоминали нам о былом величии «Швайни». Единственное, что осталось в памяти, — его прекрасные отношения с болельщиками. Как говорил Швайнштайгер, фанаты стали частью его пребывания в Манчестере. Вот только сам Бастиан частью «Юнайтед» так и не стал. К счастью для футболиста, он не первый и, скорее всего, не последний
Робиньо («Манчестер Сити»)
Громкий трансфер 2008 года из «Реала» на поверку оказался не столь успешным, как ожидалось. Робиньо не смог отработать вложенные в него 32,5 миллиона евро. По тем временам сумма немаленькая, да еще и в трансферный дэдлайн. Бразилец, хоть и занял четвертое место в списке лучших бомбардиров в свой первый сезон, оказался не способен на большее. На следующий год Робиньо напоминал лишь тень самого себя. Футболисту не оставалось ничего другого, как собирать чемоданы. И транзитом через «Сантос» отправляться подальше — на «Большую Землю» в «Милан».
Радамель Фалькао («Манчестер Юнайтед», «Челси»)
После тяжелой травмы «Эль Тигр» поехал в аренду в Манчестер с возможностью выкупа в конце сезона за 55 миллионов евро. Громогласное заявление Фалькао о желании стать легендой «Юнайтед» добавило еще больше комичности сложившейся ситуации. Четыре гола в 26 матчах — это все, что нужно знать о становлении новой звезды «красных дьяволов». Разумеется, о выкупе речи быть не могло. Затем настырный нападающий решил попробовать свои силы в «Челси». Там он воссоединился с партнером по сборной Колумбии Хуаном Куадрадо и бывшими коллегами по работе в мадридском «Атлетико» Диего Костой и Тибо Куртуа. Забив в десяти матчах всего лишь один гол, Фалькао получил очередную травму. Форвард прочно засел на скамейку и даже был вычеркнут из заявки на Лигу чемпионов.
Марио Жардел («Болтон»)
Бразилец Марио Жардел прибыл в «Болтон» в ранге
Хуан Себастьян Верон («Манчестер Юнайтед», «Челси»)
Аргентинская звезда серии А прибыла в Англию с большими надеждами. «Юнайтед» выложил за Верона 28 миллионов фунтов, а «Челси» — 15. Сэр Алекс Фергюсон упорно продолжал отвечать критикам, что Хуан Себастьян — великий игрок и
Андрей Шевченко («Челси»)
Рекордная сделка на момент 2006 года в Англии не дала нужных результатов Жозе Моуринью. «Сегодня день, когда мечты начинают сбываться», — сказал «Особенный», подписав соглашение с Андреем Шевченко за 30,8 миллионов фунтов. Если бы только португалец знал тогда, что каждый из девяти голов украинского нападающего обойдется «Челси» в 3,4 миллиона фунтов! Один из символов «Милана» того времени и обладатель Золотого мяча быстро уяснил для себя, что английская
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