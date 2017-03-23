Как сообщает The Miami Herald, на «эль-класико» продано уже более 46 тыс. билетов. Вместимость стадиона составляет 65 тыс.



По словам организаторов, самые дешёвые билеты стоимостью $ 200 уже давно раскуплены. В продаже остаются билеты, стоимость которых составляет $ 500, а также $ 1000 и выше.

«Барселона» и «Реал» встретятся друг с другом в товарищеском матче впервые с 1991 года. Кроме того, «эль-класико» впервые с 1982 года состоится за пределами Испании.