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23 марта 2017, 22:41 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Косельни назвал Канте лучшим игроком в АПЛ

Защитник «Арсенала» и сборной Франции Лоран Косельни похвалил своего соотечественника Н’Голо Канте, назвав полузащитника «Челси» лучшим игроком в английской Премьер-лиге.

Канте перешёл в «Челси» из «Лестер Сити» в июле прошлого года. Уже сейчас многие считают, что именно Канте является лучшим футболистом АПЛ в нынешнем сезоне.

«Он лучший игрок в лиге. У него есть эта способность адаптироваться, он добился невероятного прогресса. Когда у твоей команды есть такой игрок в середине поля… Он знает, что он может сделать, а что нет. Он делает это превосходно», — приводит слова Косельни Evening Standard.

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