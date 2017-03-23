Косельни назвал Канте лучшим игроком в АПЛ

Канте перешёл в «Челси» из «Лестер Сити» в июле прошлого года. Уже сейчас многие считают, что именно Канте является лучшим футболистом АПЛ в нынешнем сезоне.



«Он лучший игрок в лиге. У него есть эта способность адаптироваться, он добился невероятного прогресса. Когда у твоей команды есть такой игрок в середине поля… Он знает, что он может сделать, а что нет. Он делает это превосходно», — приводит слова Косельни Evening Standard.