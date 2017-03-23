Раньери по-прежнему является кандидатом на пост наставника «Палермо»
Руководство «Палермо» намерено пригласить на пост главного тренера Клаудио Раньери. Итальянский специалист находится без работы после увольнения «Лестера».
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Как информирует Corriere dello Sport, новый президент клуба Пол Баккальини надеется, что Раньери удастся спасти команду от вылета из серии A. Кроме того, Баккальини готов инвестировать в клуб большие средства и выполнять требования специалиста даже в случае выступлений в серии B в следующем сезоне.
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