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23 марта 2017, 20:55 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Раньери по-прежнему является кандидатом на пост наставника «Палермо»

Руководство «Палермо» намерено пригласить на пост главного тренера Клаудио Раньери. Итальянский специалист находится без работы после увольнения «Лестера».

Руководство Палермо намерено пригласить на пост главного тренера <span class=error>Клаудио</span> <span class=error>Раньери</span>. Итальянский специалист находится без работы после увольнения <span class=error>Лестера</span>. Увеличить
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Как информирует Corriere dello Sport, новый президент клуба Пол Баккальини надеется, что Раньери удастся спасти команду от вылета из серии A. Кроме того, Баккальини готов инвестировать в клуб большие средства и выполнять требования специалиста даже в случае выступлений в серии B в следующем сезоне.

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