Отаменди предложил свои услуги «Реалу»
Защитник «Манчестер Сити» Николас Отаменди хочет вернуться в чемпионат Испании и предложил свои услуги «Реалу», утверждает Marca.
Бывший футболист «Валенсии» рассчитывает занять в мадридском клубе место Пепе, который летом, скорее всего, покинет «Королевский клуб» на правах свободного агента.
При этом отмечается, что главным кандидатом на место в «Реале» считается защитник «Айнтрахта» Хесус Вальехо, который принадлежит мадридцам, но выступает за немецкий коллектив на правах аренды.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter