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23 марта 2017, 20:45 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Отаменди предложил свои услуги «Реалу»

Защитник «Манчестер Сити» Николас Отаменди хочет вернуться в чемпионат Испании и предложил свои услуги «Реалу», утверждает Marca.

Бывший футболист «Валенсии» рассчитывает занять в мадридском клубе место Пепе, который летом, скорее всего, покинет «Королевский клуб» на правах свободного агента.

При этом отмечается, что главным кандидатом на место в «Реале» считается защитник «Айнтрахта» Хесус Вальехо, который принадлежит мадридцам, но выступает за немецкий коллектив на правах аренды.

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