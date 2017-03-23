«Севилья» наказана частичным закрытием стадиона за оскорбление болельщиками Серхио Рамоса

Инцидент произошел во время матча Кубка Испании против мадридского «Реала». Тогда болельщики скандировали нецензурные выражения в адрес Рамоса, ранее выступавшего за «Севилью». В связи с этим Федерация приняла решение запретить доступ болельщиков на два сектора.

При этом «Севилья» объявила на своем официальном сайте, что подаст апелляцию на это решение. Отметим, что ранее клуб уже наказывали аналогичным образом за инциденты на матче с «Малагой» 16 декабря, но тогда им удалось добиться замены закрытия части секторов на денежный штраф.