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23 марта 2017, 19:25 | Футбол: Зарубежный | Советский спорт

Фернандо Торрес продлит контракт с «Атлетико»

Нападающий мадридского «Атлетико» Фернандо Торрес продлит действующий контракт. Об этом сообщают испанские СМИ.

Как информирует AS, новый контракт будет действовать один год. Нынешнее соглашение действует до конца текущего сезона. Главный тренер «матрасников» Диего Симеоне заявил, что доволен игроком.

В текущем сезоне 33-летний Фернандо Торрес провел 31 матч за «Атлетико» и забил семь мячей при трех голевых передачах.

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