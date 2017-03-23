Фернандо Торрес продлит контракт с «Атлетико»

Как информирует AS, новый контракт будет действовать один год. Нынешнее соглашение действует до конца текущего сезона. Главный тренер «матрасников» Диего Симеоне заявил, что доволен игроком.

В текущем сезоне 33-летний Фернандо Торрес провел 31 матч за «Атлетико» и забил семь мячей при трех голевых передачах.