Ольссон спустя 9 лет покинул «Вест Бромвич» и перешёл в «Юргорден»

Информацию подтвердили в пресс-службе клуба. 34-летний футболист продолжит карьеру на родине, подписав контракт с «Юргорденом».



Соглашение Юнаса Ольссона истекало через месяц, и стороны решили разорвать договор по обоюдному согласию. Контракт защитника сборной Швеции с «Юргорденом» рассчитан на два года.



В «Вест Бромвиче» Ольссон играл с 2008 года, куда перешёл из «НЕК Неймегена». Всего за «дроздов» швед провёл 261 матч, забил 14 голов и отдал 11 результативных передач.