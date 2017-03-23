Ольссон спустя 9 лет покинул «Вест Бромвич» и перешёл в «Юргорден»
Шведский защитник Юнас Ольссон покинул «Вест Бромвич Альбион», за который играл на протяжении девяти лет.
Информацию подтвердили в
Соглашение Юнаса Ольссона истекало через месяц, и стороны решили разорвать договор по обоюдному согласию. Контракт защитника сборной Швеции с «Юргорденом» рассчитан на два года.
В «Вест Бромвиче» Ольссон играл с 2008 года, куда перешёл из «НЕК Неймегена». Всего за «дроздов» швед провёл 261 матч, забил 14 голов и отдал 11 результативных передач.
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