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23 марта 2017, 15:04 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Ольссон спустя 9 лет покинул «Вест Бромвич» и перешёл в «Юргорден»

Шведский защитник Юнас Ольссон покинул «Вест Бромвич Альбион», за который играл на протяжении девяти лет.

Информацию подтвердили в пресс-службе клуба. 34-летний футболист продолжит карьеру на родине, подписав контракт с «Юргорденом».

Соглашение Юнаса Ольссона истекало через месяц, и стороны решили разорвать договор по обоюдному согласию. Контракт защитника сборной Швеции с «Юргорденом» рассчитан на два года.

В «Вест Бромвиче» Ольссон играл с 2008 года, куда перешёл из «НЕК Неймегена». Всего за «дроздов» швед провёл 261 матч, забил 14 голов и отдал 11 результативных передач.

Вест Бромвич Альбион
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