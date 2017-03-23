«Арсенал» готов заплатить £ 25 млн за Турана

The Times сообщает, что «канониры» готовы выложить за турецкого футболиста £ 25 млн.



Руководство «Арсенала» рассматривает кандидатуру Турана как возможную замену Месуту Озилу, чей контракт с лондонцами истекает летом 2018 года, а переговоры о новом договоре пока ни к чему не привели.



Что касается контракта Турана, то его соглашение с «Барселоной» действует до конца сезона-2019/20, так что заполучить 30-летнего футболиста будет непросто.