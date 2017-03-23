«Отказался ехать в Китай из-за аллергии сына». Самый заботливый бомбардир

Дидье Дешам — странный тренер со специфическим вкусом: конечно, лучше позвать в сборную Франции героя чемпионата Мексики, чем Александра Ляказетта или Антони Модеста, забившего 22 мяча в Бундеслиге. Болельщики запустили флешмоб #Modeste2018 в честь нападающего, больше которого в Германии забивает только Пьер-Эмерик Обамейянг, журналисты забросали Дешама вопросами, тренер уже устал вешать на уши лапшу с этим сказочным «я слежу за ним каждую неделю». Кажется, единственный, кто не хочет видеть Модеста в сборной Франции помимо Дешама, — Самюэль Перо, президент федерации футбола Мартиники, крошечного карибского острова, откуда родом отец Антони. «Со времён Николя Анелька мы не болели так ни за кого», — говорит Перо, искренне надеющийся, что Модест приедет биться за родную кровь.



С Мартиникой Антони связывают корни отца. Ги Модест — тоже футболист, рискнуть и рвануть во Францию он решил неожиданно поздно, в 22, оттого и провёл карьеру кочевника по маленьким командам: дубль «Сент-Этьена», «Канны», «Шатору»… Антони родился в Каннах, когда отец уже завязал с футбольной карьерой. «На кинофестивали к нам прилетали звёзды кино, я всегда ими восхищался. Видел вживую Арнольда Шварценеггера, Диего Марадону, меня даже приглашали на премьеру фильма о Марадоне», — вспоминает Модест.



Сборная Франции — родная и недостижимая: семь лет назад Антони бегал во французской «молодёжке», там же бегали Эльяким Мангала, Мусса Сиссоко, Антуан Гризманн выходил на замену, а в основе рассчитывали на будущего игрока «Анжи» Габриэля Обертана. Впервые Модеста вызвали в молодёжную сборную из «Ниццы», где талант француза и пахоту в матчах перекрывала лень на тренировках, потом Модест забил 20 за «Анже» во второй лиге, получил на волне успеха предложение от «Бордо», миссия — заменить Маруана Шамаха, уехавшего в лондонский «Арсенал». На первую тренировку в Бордо Модест приехал со своей подружкой, после занятия их пригласил в кафешку Ярослав Плашил, он же оплатил ужин — мол, чувствуйте себя как дома. Передачами Модеста кормили не так охотно, за полтора года в «Бордо» Антони забил 15 мячей во всех турнирах, а журналисты говорили: он может только толкаться, бороться, но не умеет забивать.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BMNMUHfgQn2/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Heimspiel Heimsieg #karnevaltrikot #effzeh #AM27 ???⚪️?</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от Anthony Modeste #AM27 ?? (@anthonymodeste27) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2016-10-30T23:50:42+00:00">Окт 30 2016 в 4:50 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Но это ладно, настоящее репутационное пятно Модест посадил себе в Блэкберне. Каждый мальчишка мечтает попробовать себя в АПЛ, но не каждый — в команде, пропахшей тухлой курицей, брошенной индийскими владельцами, да ещё и без толкового тренера. «Блэкберн» вылетел, Модест застал 1:7 от «Арсенала», схватил красную карточку против «Вест Бромвича», ничего не забил. Интернет-ресурс Football365 поставил Модеста на второе место в списке худших игроков сезона в АПЛ, выше был только кореец Пак Чу Ён. Куда уж ниже падать.

Цитата Сейчас процент реализации Модеста составляет 28,2%, в чемпионатах «большой пятёрки» лучше только у игроков из Лиги 1, Фалькао, Лаказетта и Кавани.

Антони сделал правильные выводы: «Мне не на что обижаться, по крайней мере я подтянул свой английский». Реанимировал карьеру в «Бастии», разогнал её в «Хоффенхайме», сыгравшись с Роберто Фирмино и Кевином Фолландом. Прыжок за пять лет, прошедших после провала в АПЛ, впечатляющий — теперь у Модеста 22 мяча в Бундеслиге за скромный «Кёльн», Роберт Левандовски забил на один меньше, Пьер-Эмерик Обамейянг всего на один больше, а Тимо Хорн, вратарь «Кёльна», нахваливает француза: «Модеста надо оценивать выше, чем Обамейянга и Левандовского. Тот же Левандовски имеет в каждой игре 6−7 голевых моментов, которые ему преподносят на блюдечке, а Модест создаёт свои голы сам».



Антони уверяет, что без товарищей по «Кёльну» никогда не забил бы 22 мяча, тренер «козлов» Петер Штёгер вообще считает Модеста обычным нападающим: «В венской “Аустрии” был форвард Филипп Хозинер, и он был так же полезен у чужих ворот, но за Хозинера всё делала команда». И всё-таки Модест не так прост. Его влияние заметно в статистике — в 11 матчах, где Антони не забивал, «Кёльн» вообще не выигрывал и набрал всего 6 очков, а своими голами обеспечил «козлам» 9 побед и 31 очко. Вдобавок Модест забил 59% всех голов «Кёльна» в нынешнем сезоне — такой зависимости от бомбардира нет ни у одной другой команды Европы.

Антони Модест

Кто: нападающий «Кёльна»

За кого играл: «Бордо», «Блэкберн», «Хоффенхайм»

Статистика: 25 матчей, 22 гола

Лучший сезон: 2016/17 — 22 гола, до этого — 2015/16 (15 голов)

Фишка: отмечать голы, изображая эмодзи

Слова о нём: «Если вы пульнёте мяч в космос, Модест всё равно его достанет» (Янник Герхардт).

Ещё важнее качественная реализация моментов Модеста. «Мне уже 28 лет, я стал гораздо более уверенным и уравновешенным, мне легче анализировать свои матчи. Я пересматриваю каждую свою игру, оцениваю, как принимаю мяч, как отдаю передачи, и мне это очень помогает», — говорит Модест. Развивая свою игру, Антони перебил гроссмейстерский показатель в 25% голевых ударов — сейчас его процент реализации составляет 28,2%, в чемпионатах «большой пятёрки» лучше только у игроков из Лиги 1, Фалькао, Ляказетта и Кавани.



Важность командной работы в его успехах сложно переоценить — через традиционный флангово-вертикальный футбол «Кёльн» здорово доставляет мячи в штрафную, где Модесту требуется одно-два касания, чтобы сориентироваться, выбрать позицию, ногу и пробить. Из глубины француза поддерживает Юйя Осако — ещё один игрок, пожертвовавший своим эго ради результативности Модеста. «Когда я получаю мяч, то сразу понимаю, куда будет двигаться Модест, в какой момент нужно отдать передачу. Хватает лишь поднять глаза, чтобы понять его», — говорит Осако. Перед перерывом на матчи сборных японец забил дальним ударом «Герте» и отпраздновал вместе с Модестом, изображая бой каратистов. «Такая схватка была в фильме “Час пик”, там тоже дрались темнокожий парень и японец», — смеётся Модест.

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Празднования — вообще отдельная тема. Петер Штёгер сколотил в «Кёльне» такую атмосферу, что игроки всё свободное время проводят вместе, празднования голов придумывают на тренировках, а перед важными матчами ставят музыку в раздевалке. Диджеем работает Модест. Забив 20-й гол в сезоне, «Герте» (последний раз игрок «Кёльна» забивал столько 20 лет назад — Тони Польстер), Антони побежал к скамейке, изображая поедание спагетти и наматывание на вилку. «Перед сезоном я заключил пари с физиотерапевтом команды, что забью 20 мячей за чемпионат. Я выиграл, он ведёт меня на ужин», — объяснял Модест.



С любимым празднованием, демонстрацией эмодзи (так объясняет сам Антони), ещё проще. «Я придумываю празднования для моих детей, заранее беспокоюсь о том, как праздновать каждый следующий гол», — объясняет Модест. С фантазией у Модеста порядок — были и карате, и кульбиты, и карибские танцы.

Цитата «Перед сезоном я заключил пари с физиотерапевтом команды, что забью 20 мячей за чемпионат. Я выиграл, он ведёт меня на ужин».

«Моя семья значит для меня очень много, она вдохновляет и помогает мне», — говорит Антони Модест. Она уже освоилась в Кёльне, дочь научилась говорить на трёх языках, сын (его рождение француз отмечал, доставая из гетры соску после гола) пока ещё маленький, зато уже узнаёт папу в телетрансляциях. Кианна, дочь игрока, стала ещё и его личным стилистом: она так любит Микки-Мауса, что просит Антони ходить в футболке и кепке с изображением диснеевского мыша-хулигана, а их дом заставлен фигурками с Микки. На бутсах Модеста — имена детей, даты их рождения, дата знакомства с женой.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/-bdtPxOUqm/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">?????????</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от Anthony Modeste #AM27 ?? (@anthonymodeste27) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2015-11-23T13:32:32+00:00">Ноя 23 2015 в 5:32 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Ради семьи Антони Модест прошлым летом отказался от переезда в Китай. Восхитившись 15 мячами француза за прошлогодний «Кёльн», «Бэйцзин Гоань» вышел на «Кёльн» с предложением в 20 млн евро, а самому Модесту адресовал контракт на 7,5 млн в год. Антони отказался и продлил соглашение с «Кёльном» на условиях в три раза хуже, чем предлагали китайцы: «У моего сына аллергия. В Германии лучшее медицинское оборудование, и неизвестно, как Бруклин чувствовал бы себя в Китае. Не всё в мире измеряется деньгами».



Есть и ещё одна причина — Антони Модест многого не успел. Его кумир — Дидье Дрогба, с которым он встречался благодаря своему агенту: «Он добрался из низших лиг Франции до верха, выиграл много титулов и стал убийцей перед воротами». К 28 годам Дрогба уже реализовался в Лиге чемпионов и смотался на чемпионат мира, и Модесту сильно этого не хватает. Вероятно, свою первую мечту — засветиться в еврокубках — он реализует уже осенью: «Кёльн» идёт в Бундеслиге шестым, перед командой маячит Лига Европы, и в лице Модеста у «козлов» есть преимущество перед конкурентами.



Вторая мечта осуществима, учитывая, как сейчас играет Антони Модест. Но упрямый Дидье Дешам — единственный, кто не хочет везти нападающего «Кёльна» в Россию.