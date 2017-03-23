«Отказался ехать в Китай из-за аллергии сына». Самый заботливый бомбардир
Пять лет назад Антони Модеста называли худшим легионером АПЛ — теперь он забивает 22 мяча за «Кёльн» и ждёт вызова в сборную Франции.
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Дидье Дешам — странный тренер со специфическим вкусом: конечно, лучше позвать в сборную Франции героя чемпионата Мексики, чем Александра Ляказетта или Антони Модеста, забившего 22 мяча в Бундеслиге. Болельщики запустили флешмоб #Modeste2018 в честь нападающего, больше которого в Германии забивает только
С Мартиникой Антони связывают корни отца. Ги Модест — тоже футболист, рискнуть и рвануть во Францию он решил неожиданно поздно, в 22, оттого и провёл карьеру кочевника по маленьким командам: дубль «Сент-Этьена», «Канны», «Шатору»… Антони родился в Каннах, когда отец уже завязал с футбольной карьерой. «На кинофестивали к нам прилетали звёзды кино, я всегда ими восхищался. Видел вживую Арнольда Шварценеггера, Диего Марадону, меня даже приглашали на премьеру фильма о Марадоне», — вспоминает Модест.
Сборная Франции — родная и недостижимая: семь лет назад Антони бегал во французской «молодёжке», там же бегали Эльяким Мангала, Мусса Сиссоко, Антуан Гризманн выходил на замену, а в основе рассчитывали на будущего игрока «Анжи» Габриэля Обертана. Впервые Модеста вызвали в молодёжную сборную из «Ниццы», где талант француза и пахоту в матчах перекрывала лень на тренировках, потом Модест забил 20 за «Анже» во второй лиге, получил на волне успеха предложение от «Бордо», миссия — заменить Маруана Шамаха, уехавшего в лондонский «Арсенал». На первую тренировку в Бордо Модест приехал со своей подружкой, после занятия их пригласил в кафешку Ярослав Плашил, он же оплатил ужин — мол, чувствуйте себя как дома. Передачами Модеста кормили не так охотно, за полтора года в «Бордо» Антони забил 15 мячей во всех турнирах, а журналисты говорили: он может только толкаться, бороться, но не умеет забивать.
Но это ладно, настоящее репутационное пятно Модест посадил себе в Блэкберне. Каждый мальчишка мечтает попробовать себя в АПЛ, но не каждый — в команде, пропахшей тухлой курицей, брошенной индийскими владельцами, да ещё и без толкового тренера. «Блэкберн» вылетел, Модест застал 1:7 от «Арсенала», схватил красную карточку против «Вест Бромвича», ничего не забил.
Антони сделал правильные выводы: «Мне не на что обижаться, по крайней мере я подтянул свой английский». Реанимировал карьеру в «Бастии», разогнал её в «Хоффенхайме», сыгравшись с Роберто Фирмино и Кевином Фолландом. Прыжок за пять лет, прошедших после провала в АПЛ, впечатляющий — теперь у Модеста 22 мяча в Бундеслиге за скромный «Кёльн», Роберт Левандовски забил на один меньше,
Антони уверяет, что без товарищей по «Кёльну» никогда не забил бы 22 мяча, тренер «козлов» Петер Штёгер вообще считает Модеста обычным нападающим: «В венской “Аустрии” был форвард Филипп Хозинер, и он был так же полезен у чужих ворот, но за Хозинера всё делала команда». И
Антони Модест
Кто: нападающий «Кёльна»
За кого играл: «Бордо», «Блэкберн», «Хоффенхайм»
Статистика: 25 матчей, 22 гола
Лучший сезон: 2016/17 — 22 гола, до этого — 2015/16 (15 голов)
Фишка: отмечать голы, изображая эмодзи
Слова о нём: «Если вы пульнёте мяч в космос, Модест всё равно его достанет» (Янник Герхардт).
Ещё важнее качественная реализация моментов Модеста. «Мне уже 28 лет, я стал гораздо более уверенным и уравновешенным, мне легче анализировать свои матчи. Я пересматриваю каждую свою игру, оцениваю, как принимаю мяч, как отдаю передачи, и мне это очень помогает», — говорит Модест. Развивая свою игру, Антони перебил гроссмейстерский показатель в 25% голевых ударов — сейчас его процент реализации составляет 28,2%, в чемпионатах «большой пятёрки» лучше только у игроков из Лиги 1, Фалькао, Ляказетта и Кавани.
Важность командной работы в его успехах сложно переоценить — через традиционный
Празднования — вообще отдельная тема. Петер Штёгер сколотил в «Кёльне» такую атмосферу, что игроки всё свободное время проводят вместе, празднования голов придумывают на тренировках, а перед важными матчами ставят музыку в раздевалке. Диджеем работает Модест. Забив 20-й гол в сезоне, «Герте» (последний раз игрок «Кёльна» забивал столько 20 лет назад — Тони Польстер), Антони побежал к скамейке, изображая поедание спагетти и наматывание на вилку. «Перед сезоном я заключил пари с физиотерапевтом команды, что забью 20 мячей за чемпионат. Я выиграл, он ведёт меня на ужин», — объяснял Модест.
С любимым празднованием, демонстрацией эмодзи (так объясняет сам Антони), ещё проще. «Я придумываю празднования для моих детей, заранее беспокоюсь о том, как праздновать каждый следующий гол», — объясняет Модест. С фантазией у Модеста порядок — были и карате, и кульбиты, и карибские танцы.
«Моя семья значит для меня очень много, она вдохновляет и помогает мне», — говорит Антони Модест. Она уже освоилась в Кёльне, дочь научилась говорить на трёх языках, сын (его рождение француз отмечал, доставая из гетры соску после гола) пока ещё маленький, зато уже узнаёт папу в телетрансляциях. Кианна, дочь игрока, стала ещё и его личным стилистом: она так любит
Ради семьи Антони Модест прошлым летом отказался от переезда в Китай. Восхитившись 15 мячами француза за прошлогодний «Кёльн», «Бэйцзин Гоань» вышел на «Кёльн» с предложением в 20 млн евро, а самому Модесту адресовал контракт на 7,5 млн в год. Антони отказался и продлил соглашение с «Кёльном» на условиях в три раза хуже, чем предлагали китайцы: «У моего сына аллергия. В Германии лучшее медицинское оборудование, и неизвестно, как Бруклин чувствовал бы себя в Китае. Не всё в мире измеряется деньгами».
Есть и ещё одна причина — Антони Модест многого не успел. Его кумир — Дидье Дрогба, с которым он встречался благодаря своему агенту: «Он добрался из низших лиг Франции до верха, выиграл много титулов и стал убийцей перед воротами». К 28 годам Дрогба уже реализовался в Лиге чемпионов и смотался на чемпионат мира, и Модесту сильно этого не хватает. Вероятно, свою первую мечту — засветиться в еврокубках — он реализует уже осенью: «Кёльн» идёт в Бундеслиге шестым, перед командой маячит Лига Европы, и в лице Модеста у «козлов» есть преимущество перед конкурентами.
Вторая мечта осуществима, учитывая, как сейчас играет Антони Модест. Но упрямый Дидье Дешам — единственный, кто не хочет везти нападающего «Кёльна» в Россию.
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