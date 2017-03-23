СМИ: «Барселона» летом попробует приобрести полузащитника «Лестера» Мареза

Сумма трансфера 26-летнего алжирца может составить 35−40 миллионов евро. Сообщается, что сам Марез хотел бы продолжить карьеру в «Барселоне».

Марез в нынешнем сезоне забил девять голов в 36 матчах за «Лестер». В 2016 году полузащитник был признан лучшим игроком английской премьер-лиги сезона-2015/16 по версии Профессиональной футбольной ассоциации.