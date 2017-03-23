СМИ: «Барселона» летом попробует приобрести полузащитника «Лестера» Мареза
МОСКВА, 23 мар —
Р-Спорт. Испанская «Барселона» летом попробует приобрести полузащитника английского «Лестера» Рияда Мареза, признанного лучшим футболистом Африки 2016 года, сообщает Sport.es.
Сумма трансфера 26-летнего алжирца может составить 35−40 миллионов евро. Сообщается, что сам Марез хотел бы продолжить карьеру в «Барселоне».
Марез в нынешнем сезоне забил девять голов в 36 матчах за «Лестер». В 2016 году полузащитник был признан лучшим игроком английской
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