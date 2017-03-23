В «Сельте» не исключают возвращения Нолито из «Манчестер Сити»

Об этом сообщил спортивный директор испанского клуба Фелипе Миньямбрес.



«Нет ничего невозможного. Должны быть финансовые возможности для возвращения игрока, и в этом смысле от самого Нолито зависит больше, чем от нас. Когда в переговорном процессе обе стороны хотят одного и того же, то договориться бывает легче», — приводит слова Миньямбреса Mundo Deportivo.



Нолито пополнил ряды английского клуба летом 2016 года и не пользуется большим доверием главного тренера Хосепа Гвардиолы. По итогам 29 туров АПЛ он принял участие в 16 матчах, выйдя на поле в стартовом составе в 9 из них. Игрок отметился 4 голами и 2 результативными передачами.