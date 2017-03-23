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23 марта 2017, 12:00 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

В «Сельте» не исключают возвращения Нолито из «Манчестер Сити»

Руководство «Сельты» не исключает возвращения бывшего нападающего команды Нолито из «Манчестер Сити».

Об этом сообщил спортивный директор испанского клуба Фелипе Миньямбрес.

«Нет ничего невозможного. Должны быть финансовые возможности для возвращения игрока, и в этом смысле от самого Нолито зависит больше, чем от нас. Когда в переговорном процессе обе стороны хотят одного и того же, то договориться бывает легче», — приводит слова Миньямбреса Mundo Deportivo.

Нолито пополнил ряды английского клуба летом 2016 года и не пользуется большим доверием главного тренера Хосепа Гвардиолы. По итогам 29 туров АПЛ он принял участие в 16 матчах, выйдя на поле в стартовом составе в 9 из них. Игрок отметился 4 голами и 2 результативными передачами.

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