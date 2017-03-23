Проблемы «Олимпийского» и цена на Малиновского. Главные новости за 22 марта

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Сборная Украины завершила трехдневный сбор в Австрии и уже прибыла в Загреб, где завтра сыграет матч отбора к ЧМ-2018 против сборной Хорватии. Сегодня главные тренеры команд дадут пресс-конференции, а также проведут тренировку на Максимире. К слову, на загребской арене ожидается аншлаг. При этом будет там и внушительная группа украинских болельщиков.

В Дортмунде состоялся товарищеский матч между сборными Германии и Англии. В первом тайме заметным преимуществом владели гости, однако воплотить в забитые мячи свои возможности Делле Алле и Лаллана не смогли. Зато после перерыва Лукас Подольски забил гол мощным ударом издалека, что принесло победу Бундестим. Примечательно, что для 31-летнего Полди матч был прощальным в качестве игрока национальной сборной.

Руслан Малиновский настолько поразил своей игрой «Генк», что руководство бельгийского клуба готово потратить значительную для себя сумму на выкуп контракта. По данным местных СМИ, «Генк» готов выплатить «Шахтеру» два миллиона евро. Вопрос в том, согласятся ли дончане на такую ​​компенсацию за молодого игрока национальной сборной.

Известный статистический футбольный ресурс Instat опубликовал данные по итогам первой части чемпионата Украины, то есть 22-х сыгранных туров. Лучшим игроком по сумме набранных баллов стал Дарио Срна. За ним следуют его партнеры Марлос, Фред, Исмаили, Тайсон и Ракицкий. И только на седьмом и восьмом месте расположились два игрока «Динамо» — Евгений Макаренко и Андрей Ярмоленко.

Государственная аудиторская служба Украины опубликовала отчет о состоянии дел в НСК «Олимпийский». Судя по документу, дела идут не слишком хорошо. Сегодня у арены есть долг 2,23 млрд гривен, при этом она не имеет регулярных поступлений, которые бы гарантировали ее доходность. Имущество и банковские счета НСК арестованы.

Накануне СМИ писали о заинтересованности ПСЖ в персоне 18-летнего таланта «Монако» Килиана Мбаппе. Испанская AS идет дальше и сообщает, что «Монако» уже отклонил предложение в 110 млн евро от одного из клубов. Однако это не останавливает «Реал», который видит в игроке нового Роналду. Впрочем, мадридцам придется выдержать конкуренцию со стороны МЮ, «Баварии» и упоминавшегося ПСЖ.

Еще один слух с гигантской трансферной суммой. По данным итальянских СМИ, «Манчестер Сити» сделал предложение «Милану» по поводу покупки 18-летнего голкипера Джанлуиджи Доннарумы. Но не простое, а на 120 млн евро! Россонери не очень хотят отпускать вратаря, которому прочат славу Буффона, однако все зависит от того, продлит ли Доннарума контракт, который заканчивается летом 2018-го.