«Металлург Запорожье» может досрочно прекратить выступления во Второй лиге
Судьба запорожского клуба вновь неизвестна.
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По словам президента клуба Андрея Богаченко, финансовая ситуация в клубе критическая, причем настолько, что средств доиграть до конца сезона может и не хватить.
В случае, если ничего не изменится в положительную сторону, «Металлург» может досрочно закончить выступления во Второй лиге уже в апреле. Пока известно, что домашний матч против винницкой «Нивы» и выездной против «Ингульца-2» запорожцы точно сыграют, а дальше руководство будет решать по ситуации.
Было отмечено, что руководство клуба до сих пор пытается найти новых спонсоров.
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