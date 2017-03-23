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23 марта 2017, 11:06 | Футбол: Зарубежный | UA-Football

«Металлург Запорожье» может досрочно прекратить выступления во Второй лиге

Судьба запорожского клуба вновь неизвестна.

Судьба запорожского клуба вновь неизвестна. Увеличить
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В пресс-центре стадиона «Славутич Арена» состоялась встреча руководства, тренерского штаба и игроков ФК «Металлург» (Запорожье) с болельщиками и представителями прессы.

По словам президента клуба Андрея Богаченко, финансовая ситуация в клубе критическая, причем настолько, что средств доиграть до конца сезона может и не хватить.

В случае, если ничего не изменится в положительную сторону, «Металлург» может досрочно закончить выступления во Второй лиге уже в апреле. Пока известно, что домашний матч против винницкой «Нивы» и выездной против «Ингульца-2» запорожцы точно сыграют, а дальше руководство будет решать по ситуации.

Было отмечено, что руководство клуба до сих пор пытается найти новых спонсоров.

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