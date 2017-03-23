Шитов стал лучшим футболистом третьего тура Премьер-Лиги по версии Instat
Профессиональная футбольная лига Казахстана представляет статистические данные третьего тура Премьер-Лиги-2017 на основе анализа компании Instat.
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Командные показатели:
Индекс Instat: 1. «Астана» — 214, 2. «Кайсар» — 207, 3. «Окжетпес» — 201.
Удары по воротам (в скобках — в створ): 1. «Кайрат» — 27 (4), 2. «Шахтер» — 20 (8), «Актобе» — 22 (3).
Владение мячом (в скобках — время): 1. «Астана» (40:18), 2. «Кайрат» (35:30), 3. «Актобе» (35:10).
Количество атак: 1. «Шахтер» — 125, 2. «Кайрат» — 124, 3. «Актобе» — 117.
Передачи (в скобках — точные): 1. «Кайрат» — 704 (610), 2. «Актобе» — 668 (572), 3. «Астана» — 654 (562).
Единоборства (в скобках — удачные): 1. «Тобол» — 211 (109), 2. «Кайрат» — 142 (73), 3. «Акжайык» — 212 (109).
Отборы мяча: 1. «Тобол» — 32, 2. «Шахтер» — 28, 3. «Акжайык» — 24.
Индивидуальные показатели:
Индекс Instat: 1. Игорь Шитов («Астана») — 266, 2. Марко Станоевич («Шахтер») — 261, 3. Гафуржан Суюмбаев («Кайрат») — 259.
Индекс Instat (вратари): 1. Саша Стаменкович («Окжетпес») — 244, 2. Марсель Исламкулов («Кайсар») — 235, 3. Джурахон Бабаханов («Тараз») — 216.
Удачные
Удары по воротам (в скобках — в створ): 1. Марко Станоевич («Шахтер») — 10 (2), 2. Серикжан Мужиков («Астана») — 5 (3), 3. Патрик Твумаси («Астана») — 5 (2).
Фолы допущенные: 1. Марко Станоевич («Шахтер») — 6, 2. Карлос Фонсека («Иртыш») — 5, 3. Артурас Жулпа («Тобол») — 5.
Фолы на игроке: 1. Карлос Фонсека («Иртыш») — 7, 2. Дауренбек Тажимбетов («Шахтер») — 5, 3. Предраг Говедарица («Акжайык») — 5.
Выигранные единоборства: 1. Дидиер Кадио («Шахтер») — 23, 2. Даниил Чертов («Окжетпес») — 20, 3. Стефан Николич («Кайсар») — 19.
Дриблинг: 1. Бауыржан Исламхан («Кайрат») — 12, 2. Патрик Твумаси («Астана») — 9, 3. Думан Нарзилдаев («Кайсар») — 8.
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