«Жетысу» одолел «Зенит-Ижевск»

Очередной чемпионат Казахстана по футболу в Премьер-Лиге стартовал, и, как всегда, на зеленых прямоугольниках футбольных полей отечественных стадионов можно было отметить в эту среду как хорошо потрудившихся для успеха своих команд игроков, так и исполнителей, бывших не слишком полезными собственным игровым коллективам.