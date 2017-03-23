«Жетысу» одолел «Зенит-Ижевск»
Талдыкорганский клуб провел очередной товарищеский матч на сборах в Турции, сообщает корреспондент KazFootball.kz.
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Как сообщает Sportur.ru, уже в первом тайме казахстанская команда дважды поразила ворота ижевчан, добавив к этому гол во втором тайме. «Зенитовцы» ответить на это не смогли. В итоге — очередная победа команды Дмитрия Огая на УТС — 3:0.
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