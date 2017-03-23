Судья матча «Барселона» — «Валенсия» не внес в протокол желтую карточку Месси
МОСКВА, 23 мар —
Р-Спорт. Арбитр Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес, обслуживавший матч 28-го тура чемпионата Испании по футболу между «Барселоной» и «Валенсией», забыл внести в протокол игры желтую карточку Лионеля Месси, сообщает Marca.
Встреча прошла на стадионе «Камп Ноу» 19 марта и завершилась со счетом 4:2 в пользу «Барселоны». Месси получил желтую карточку на 85-й минуте, однако документально это предупреждение не было зафиксировано.
Комету по проведению соревнований Королевской федерации футбола Испании (RFEF) пришлось провести специальное совещание для утверждения желтой карточки Месси, которая стала для аргентинца пятой в сезоне в рамках чемпионата страны, что означает автоматическую дисквалификацию на матч 29-го тура с «Гранадой», который пройдет 2 апреля.
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