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23 марта 2017, 10:44 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Судья матча «Барселона» — «Валенсия» не внес в протокол желтую карточку Месси

МОСКВА, 23 мар — Р-Спорт. Арбитр Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес, обслуживавший матч 28-го тура чемпионата Испании по футболу между «Барселоной» и «Валенсией», забыл внести в протокол игры желтую карточку Лионеля Месси, сообщает Marca.

Встреча прошла на стадионе «Камп Ноу» 19 марта и завершилась со счетом 4:2 в пользу «Барселоны». Месси получил желтую карточку на 85-й минуте, однако документально это предупреждение не было зафиксировано.

Комету по проведению соревнований Королевской федерации футбола Испании (RFEF) пришлось провести специальное совещание для утверждения желтой карточки Месси, которая стала для аргентинца пятой в сезоне в рамках чемпионата страны, что означает автоматическую дисквалификацию на матч 29-го тура с «Гранадой», который пройдет 2 апреля.

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Новости Зарубежного футбола

Месси забыли внести в список дисквалифицированных из-за перебора жёлтых карточек

Месси забыли внести в список дисквалифицированных из-за перебора жёлтых карточек

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси в домашнем матче 28-го тура Примеры с «Валенсией» (4:2) получил пятую жёлтую карточку в текущем чемпионате, в связи с чем автоматически получил дисквалификацию на один матч следующего тура.
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