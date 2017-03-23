Встреча прошла на стадионе «Камп Ноу» 19 марта и завершилась со счетом 4:2 в пользу «Барселоны». Месси получил желтую карточку на 85-й минуте, однако документально это предупреждение не было зафиксировано.

Комету по проведению соревнований Королевской федерации футбола Испании (RFEF) пришлось провести специальное совещание для утверждения желтой карточки Месси, которая стала для аргентинца пятой в сезоне в рамках чемпионата страны, что означает автоматическую дисквалификацию на матч 29-го тура с «Гранадой», который пройдет 2 апреля.