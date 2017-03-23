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23 марта 2017, 9:54 | Футбол: Зарубежный | УНИАН

Имущество и банковские счета НСК «Олимпийский» арестованы

Специалисты Государственной аудиторской службы Украины провели финансовый аудит деятельности НСК Олимпийский и выявили ряд причин его убыточности. Поскольку в настоящий момент предприятие имеет значительные долги, его имущество и банковские счета арестованы, как сообщает football.ua.

Долги главной спортивной арены Украины превысили 2 миллиарда <span class=error>гривень</span>. Увеличить
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Причиной сложившейся ситуации стало то, что государство не выполнило своих обязательств по полному финансированию работ по строительству и реконструкции арены к Евро-2012, а также из-за недостаточной поддержки государства по погашению обязательств, которые был вынужден брать на себя НСК Олимпийский для приведения стадиона в соответствие мировым стандартам.

На сегодня задолженность НСК Олимпийский перед главным кредитором — Государственным предприятием Финансирование инфраструктурных проектов (Фининпро) — составляет 2 миллиарда 231 миллион гривень, кроме того, за использование предоставленного кредита НСК Олимпийский обязан ежегодно выплачивать Фининпро 800 тысяч гривень.

На сегодняшний день НСК Олимпийский не имеет достаточных оборотных средств для погашения задолженностей, используя получаемые доходы, которые имеют тенденцию к уменьшению, на выплату заработной платы сотрудникам. Так же стоит отметить, что по условиям договора с ФК Динамо (Киев), НСК Олимпийский лишен права проводить поединки других футбольных команд без разрешения ФК Динамо, что также влияет на уровень доходов.

По результатам проверки специалисты Госаудитслужбы разработали ряд рекомендаций, направленных на улучшение эффективности деятельности НСК Олимпийский и ее финансовых результатов.

О результатах аудиторской проверки проинформировано Кабинет министров Украины, Министерство финансов Украины и Министерство молодежи и спорта Украины.

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