Бывший футболист «Челси» Дрогба может перейти в клуб второй североамериканской лиги
МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Бывший нападающий английского футбольного клуба «Челси» Дидье Дрогба может перейти в клуб второго дивизиона лиги Северной Америки «Феникс Райсинг». Об этом сообщает Pioneer Press.
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Последним клубом 39-летнего ивуарийца был «Монреаль», который он покинул в январе 2017 года в качестве свободного агента. За «Феникс» уже выступает бывший партнер Дрогба по «Челси» полузащитник Шон
Дрогба является победителем Лиги чемпионов 2012 года в составе «Челси», четырехкратным чемпионом Англии, четырехкратным обладателем Кубка Англии. В составе «Галатасарая» футболист стал чемпионом Турции и обладателем Кубка Турции. Дрогба дважды признавался футболистом года в Африке.
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