Бывший футболист «Челси» Дрогба может перейти в клуб второй североамериканской лиги

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Последним клубом 39-летнего ивуарийца был «Монреаль», который он покинул в январе 2017 года в качестве свободного агента. За «Феникс» уже выступает бывший партнер Дрогба по «Челси» полузащитник Шон Райт-Филлипс.

Дрогба является победителем Лиги чемпионов 2012 года в составе «Челси», четырехкратным чемпионом Англии, четырехкратным обладателем Кубка Англии. В составе «Галатасарая» футболист стал чемпионом Турции и обладателем Кубка Турции. Дрогба дважды признавался футболистом года в Африке.