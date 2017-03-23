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23 марта 2017, 9:02 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Месси забыли внести в список дисквалифицированных из-за перебора жёлтых карточек

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси в домашнем матче 28-го тура Примеры с «Валенсией» (4:2) получил пятую жёлтую карточку в текущем чемпионате, в связи с чем автоматически получил дисквалификацию на один матч следующего тура.

Нападающий Барселоны <span class=error>Лионель</span> <span class=error>Месси</span> в домашнем матче 28-го тура Примеры с Валенсией (4:2) получил пятую жёлтую карточку в текущем чемпионате в связи с чем автоматически получил дисквалификацию на один матч следующего тура. Увеличить
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Однако испанская федерация футбола по ошибке не внесла аргентинца в официальный лист с дисквалифицированными игроками, сообщает AS.

Изначально дисквалификацию Месси просто забыли добавить в лист, чем вызвали небольшую неразбериху вокруг этого инцидента. Однако позже ошибку заметили и исправили. Таким образом, Месси всё же не поможет своей команде в гостевом матче следующего, 29-го тура чемпионата Испании с «Гранадой». Встреча пройдёт на стадионе «Лос-Карменес» 2 апреля.

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