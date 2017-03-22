«Рома» уберёт заградительные конструкции со стадиона, чтобы вернуть фанатов

С прошлой осени группа фанатов клуба Curva Sud стала бойкотировать домашние матчи из-за новых мер безопасности на стадионах в Италии, в частности заградительных конструкций, которые отделяют сектора.



«Мы обсуждали этот вопрос со службами безопасности. С самого начала выступали за минимальное количество заградительных конструкций. Могу подтвердить, что мы достигли соглашения по этому вопросу с министрами. Не могу сказать, когда именно мы уберём конструкции, но это должно произойти в ближайшее время», — сказал директора «Ромы» Мауро Бальдиссони.