«Рома» уберёт заградительные конструкции со стадиона, чтобы вернуть фанатов
«Рома» в ближайшее время уберёт заградительные конструкции с домашнего стадиона «Олимпико», сообщает Football Italia.
С прошлой осени группа фанатов клуба Curva Sud стала бойкотировать домашние матчи
«Мы обсуждали этот вопрос со службами безопасности. С самого начала выступали за минимальное количество заградительных конструкций. Могу подтвердить, что мы достигли соглашения по этому вопросу с министрами. Не могу сказать, когда именно мы уберём конструкции, но это должно произойти в ближайшее время», — сказал директора «Ромы» Мауро Бальдиссони.
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