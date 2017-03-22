Голкипер лондонского «Арсенала» Петр Чех пропустит месяц из-за травмы
МОСКВА, 22 мар —
Р-Спорт. Голкипер лондонского футбольного клуба «Арсенал» Петр Чех выбыл на месяц из-за травмы ноги, сообщает Sun.
Чешский голкипер получил травму 18 марта в матче 29-го тура чемпионата Англии с «Вест Бромвичем» (1:3).
Ожидается, что на время отсутствия Чеха первым номером «Арсенала» станет колумбийский вратарь Давид Оспина.
В нынешнем сезоне Чех сыграл за «Арсенал» 28 матчей и пропустил 32 мяча. Лондонский клуб после 27 встреч набрал 50 очков и занимает шестое место в чемпионате Англии.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter