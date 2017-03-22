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22 марта 2017, 22:41 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Голкипер лондонского «Арсенала» Петр Чех пропустит месяц из-за травмы

МОСКВА, 22 мар — Р-Спорт. Голкипер лондонского футбольного клуба «Арсенал» Петр Чех выбыл на месяц из-за травмы ноги, сообщает Sun.

Чешский голкипер получил травму 18 марта в матче 29-го тура чемпионата Англии с «Вест Бромвичем» (1:3).

Ожидается, что на время отсутствия Чеха первым номером «Арсенала» станет колумбийский вратарь Давид Оспина.

В нынешнем сезоне Чех сыграл за «Арсенал» 28 матчей и пропустил 32 мяча. Лондонский клуб после 27 встреч набрал 50 очков и занимает шестое место в чемпионате Англии.

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