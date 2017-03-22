Экс-игрок «Спартака» Вукоевич может завершить карьеру в конце сезона

«Недавно получил травму колена и пока немного времени пропустил, не играю. Мне скоро будет 34 года. Есть ещё предложения из Америки, Катара… Посмотрим. Или ещё немного поиграю, или буду летом заканчивать карьеру. Уже пошёл на тренерские курсы, поэтому в будущем связываю свою жизнь только с футболом», — приводит слова Вукоевича GameBet.News.