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22 марта 2017, 22:48 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Экс-игрок «Спартака» Вукоевич может завершить карьеру в конце сезона

Бывший полузащитник «Спартака» Огнен Вукоевич, в настоящее время выступающий за «Аустрию», сообщил, что рассматривает вариант с завершением игровой карьеры по окончании сезона.

«Недавно получил травму колена и пока немного времени пропустил, не играю. Мне скоро будет 34 года. Есть ещё предложения из Америки, Катара… Посмотрим. Или ещё немного поиграю, или буду летом заканчивать карьеру. Уже пошёл на тренерские курсы, поэтому в будущем связываю свою жизнь только с футболом», — приводит слова Вукоевича GameBet.News.

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