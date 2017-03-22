Мойя продлил контракт с «Атлетико» до 2018 года
Голкипер «Атлетико» Мигель Анхель Мойя продлил контракт с мадридским клубом ещё на один сезон, сообщает официальный сайт «матрасников».
Предыдущее соглашение 30-летнего испанского вратаря истекало по окончании текущего сезона, а новое рассчитано до лета 2018 года.
Мойя перешёл в «Атлетико» летом 2014 года из «Хетафе». В составе мадридской команды голкипер провёл 60 матчей.
«Я счастлив, потому что я там, где хочу быть», — сказал Мойя после продления контракта с «Атлетико».
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