Мойя продлил контракт с «Атлетико» до 2018 года

Предыдущее соглашение 30-летнего испанского вратаря истекало по окончании текущего сезона, а новое рассчитано до лета 2018 года.



Мойя перешёл в «Атлетико» летом 2014 года из «Хетафе». В составе мадридской команды голкипер провёл 60 матчей.

«Я счастлив, потому что я там, где хочу быть», — сказал Мойя после продления контракта с «Атлетико».