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22 марта 2017, 21:47 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Мойя продлил контракт с «Атлетико» до 2018 года

Голкипер «Атлетико» Мигель Анхель Мойя продлил контракт с мадридским клубом ещё на один сезон, сообщает официальный сайт «матрасников».

Предыдущее соглашение 30-летнего испанского вратаря истекало по окончании текущего сезона, а новое рассчитано до лета 2018 года.

Мойя перешёл в «Атлетико» летом 2014 года из «Хетафе». В составе мадридской команды голкипер провёл 60 матчей.

«Я счастлив, потому что я там, где хочу быть», — сказал Мойя после продления контракта с «Атлетико».

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