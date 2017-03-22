Защитника «Барселоны» Пике оштрафовали на € 3 тыс. за критику арбитра
Защитник «Барселоны» Херард Пике подвергся штрафу за критику арбитра после поражение в первом матче 1/8 финала Кубка Испании от «Атлетика», сообщает AS. Футболист будет вынужден заплатить € 3 тыс. за свои высказывания.
Встреча состоялась 5 января и завершилась поражением каталонцев.
В ответной встрече противостояния с «Атлетиком» «Барселона» победила со счётом 3:1 на своём поле и пробилась в следующий раунд Кубка Испании.
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