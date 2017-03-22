Защитника «Барселоны» Пике оштрафовали на € 3 тыс. за критику арбитра

Встреча состоялась 5 января и завершилась поражением каталонцев. Сине-гранатовые заканчивали матч, имея на двух игроков больше, но всё равно потерпели поражение со счётом 1:2, а Пике посчитал, что главный судья Фернандес Борбалан допустил не одну грубую ошибку. Защитник заявил, что «такое судейство провоцирует игру в рулетку».



В ответной встрече противостояния с «Атлетиком» «Барселона» победила со счётом 3:1 на своём поле и пробилась в следующий раунд Кубка Испании.