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22 марта 2017, 20:37 | Футбол: Зарубежный | Lenta.Ru

«Барселона» предложила игроку «Реала» Иско 20 миллионов евро за переход

«Барселона» предложила полузащитнику мадридского «Реала» Иско 20 миллионов евро за подписание контракта. Об этом сообщает радиостанция RAC1.

Барселона предложила полузащитнику мадридского Реала <span class=error>Иско</span> 20 миллионов евро за подписание контракта. По информации источника каталонский клуб готов выплатить такую сумму если спортсмен согласится перейти в команду в качестве свободного агента. Действующий контракт футболиста оканчивается летом 2018 года. Увеличить
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По информации источника, каталонский клуб готов выплатить такую сумму, если Иско согласится перейти в команду в качестве свободного агента. Действующий контракт футболиста оканчивается летом 2018 года.

Как отмечает издание, полузащитник твердо намерен покинуть «Реал» из-за недостатка игровой практики.

В сезоне 2016/2017 Иско провел 22 матча в чемпионате Испании, отметившись шестью голами и пятью результативными передачами.

Иско перешел в мадридскую команду летом 2013 года из «Малаги». Сумма трансфера составила 30 миллионов евро. За это время он в составе «Реала» дважды стал победителем Лиги чемпионов.

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