«Барселона» предложила игроку «Реала» Иско 20 миллионов евро за переход
«Барселона» предложила полузащитнику мадридского «Реала» Иско 20 миллионов евро за подписание контракта. Об этом сообщает радиостанция RAC1.
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По информации источника, каталонский клуб готов выплатить такую сумму, если Иско согласится перейти в команду в качестве свободного агента. Действующий контракт футболиста оканчивается летом 2018 года.
Как отмечает издание, полузащитник твердо намерен покинуть «Реал»
В сезоне 2016/2017 Иско провел 22 матча в чемпионате Испании, отметившись шестью голами и пятью результативными передачами.
Иско перешел в мадридскую команду летом 2013 года из «Малаги». Сумма трансфера составила 30 миллионов евро. За это время он в составе «Реала» дважды стал победителем Лиги чемпионов.
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