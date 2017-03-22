Арсен Венгер: Не знаю, сколько мне осталось в «Арсенале», но я буду предан клубу до конца

— У меня нет новостей. Однако, независимо от того, как долго я останусь в «Арсенале», я до конца буду предан этому клубу. Не имеет значения сколько я здесь еще пробуду, потому что полностью сосредоточен только на выполнении стоящих перед нами задач. Сейчас у нас сложный период времени с неудачными результатами. Нужно думать об этом, а не о моем будущем в клубе. У «Арсенала» есть две игры в запасе в чемпионате и полуфинал Кубка Англии, так что итоги сезона будут зависеть от того, насколько хорошо мы проявим себя в этот непростой период, — заявил Венгер.

Напомним, Арсен Венгер бессменно тренирует «Арсенал» с 1996 года. Его контракт с лондонским кубом истекает по окончании текущего сезона.