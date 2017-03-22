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22 марта 2017, 19:11 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Переговоры о контрактах Озила и Санчеса с «Арсеналом» отложены до конца сезона

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер сообщил, что переговоры с полузащитником Месутом Озилом и нападающим Алексисом Санчесом относительно новых контрактов возобновятся летом.

Действующие контракты немца и чилийца истекают летом 2018 года. К настоящему моменту стороны не договорились относительно новых соглашений.

«На данный момент у нас нет соглашения. Мы решили сосредоточиться на концовке сезона и говорить об этом летом», — цитирует Венгера Goal со ссылкой на beIN Sports.

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