Переговоры о контрактах Озила и Санчеса с «Арсеналом» отложены до конца сезона

Действующие контракты немца и чилийца истекают летом 2018 года. К настоящему моменту стороны не договорились относительно новых соглашений.



«На данный момент у нас нет соглашения. Мы решили сосредоточиться на концовке сезона и говорить об этом летом», — цитирует Венгера Goal со ссылкой на beIN Sports.