Переговоры о контрактах Озила и Санчеса с «Арсеналом» отложены до конца сезона
Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер сообщил, что переговоры с полузащитником Месутом Озилом и нападающим Алексисом Санчесом относительно новых контрактов возобновятся летом.
Действующие контракты немца и чилийца истекают летом 2018 года. К настоящему моменту стороны не договорились относительно новых соглашений.
«На данный момент у нас нет соглашения. Мы решили сосредоточиться на концовке сезона и говорить об этом летом», — цитирует Венгера Goal со ссылкой на beIN Sports.
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