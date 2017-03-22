Футболист «Милана» Абате больше не сыграет в нынешнем сезоне из-за травмы глаза

Абате получил травму 26 февраля в матче чемпионата Италии с «Сассуоло». Сообщается, что игрок должен вновь приступить к тренировкам предстоящим летом во время подготовки команды к следующему сезону.

В нынешнем сезоне Абате сыграл 26 матчей за «Милан».