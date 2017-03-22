«Гамбург» продлил контракт с главным тренером Гисдолем до 30 июня 2019 года

Предыдущее соглашение с 47-летним специалистом истекало летом, а новое рассчитано ещё на два года — до 30 июня 2019 года. Также новые контракты на такой же срок были подписаны с тренерским штабом Гисдоля.



Гисдоль возглавил «Гамбург» 25 сентября прошлого года, с тех пор команда набрала 25 очков в 15 матчах Бундеслиги.

В таблице первенства «Гамбург» после 25 туров располагается на 16-й строчке, имея в активе 27 очков.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="de" dir="ltr">Positive Nachrichten! ? Wir haben mit Markus Gisdol & seinem Trainerteam bis Sommer 2019 verlängert. ? <a href="https://t.co/gULZOxKgzE">https://t.co/gULZOxKgzE</a> <a href="https://t.co/9eS5CqBSk2">pic.twitter.com/9eS5CqBSk2</a></p>— Hamburger SV (@HSV) <a href="https://twitter.com/HSV/status/844553122521452545">22 марта 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>