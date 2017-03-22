«Гамбург» продлил контракт с главным тренером Гисдолем до 30 июня 2019 года
«Гамбург» объявил о подписании нового контракта с главным тренером команды Маркусом Гисдолем.
Предыдущее соглашение с 47-летним специалистом истекало летом, а новое рассчитано ещё на два года — до 30 июня 2019 года. Также новые контракты на такой же срок были подписаны с тренерским штабом Гисдоля.
Гисдоль возглавил «Гамбург» 25 сентября прошлого года, с тех пор команда набрала 25 очков в 15 матчах Бундеслиги.
В таблице первенства «Гамбург» после 25 туров располагается на 16-й строчке, имея в активе 27 очков.
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