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22 марта 2017, 18:23 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Гамбург» продлил контракт с главным тренером Гисдолем до 30 июня 2019 года

«Гамбург» объявил о подписании нового контракта с главным тренером команды Маркусом Гисдолем.

Предыдущее соглашение с 47-летним специалистом истекало летом, а новое рассчитано ещё на два года — до 30 июня 2019 года. Также новые контракты на такой же срок были подписаны с тренерским штабом Гисдоля.

Гисдоль возглавил «Гамбург» 25 сентября прошлого года, с тех пор команда набрала 25 очков в 15 матчах Бундеслиги.
В таблице первенства «Гамбург» после 25 туров располагается на 16-й строчке, имея в активе 27 очков.

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