Вратарь «Милана» Доннарумма может перейти в «Манчестер Сити» за рекордные €150 млн

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Воспитанник «Милана» Доннарумма выступает за команду с октября 2015 года. Его контракт с клубом истекает в 2018 году. В активе вратаря два матча за сборную Италии.

Сейчас самым дорогим трансфером в истории футбола является переход французского полузащитника Поля Погба из итальянского «Ювентуса» в английский «Манчестер Юнайтед» в августе 2016 года. Сумма сделки составила €105 млн.