Вратарь «Милана» Доннарумма может перейти в «Манчестер Сити» за рекордные €150 млн
МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Английский футбольный клуб «Манчестер Сити» проявляет интерес к 18-летнему вратарю итальянского «Милана» Джанлуиджи Доннарумме и готов заплатить за него €150 млн. Об этом сообщает Football Italia.
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Воспитанник «Милана» Доннарумма выступает за команду с октября 2015 года. Его контракт с клубом истекает в 2018 году. В активе вратаря два матча за сборную Италии.
Сейчас самым дорогим трансфером в истории футбола является переход французского полузащитника Поля Погба из итальянского «Ювентуса» в английский «Манчестер Юнайтед» в августе 2016 года. Сумма сделки составила €105 млн.
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