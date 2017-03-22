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22 марта 2017, 17:32 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Умер президент «Барсы», продвигавший слоган «Больше, чем клуб»

В Испании в возрасте 82 лет умер бывший президент «Барселоны» Агусти Монтал Коста, сообщает El Mundo Deportivo.

При нем каталонцы выиграли чемпионат и Кубок Испании. Именно при Агусти Монтале в клуб пришел один из успешнейших футболистов в истории футбола — трехкратный обладатель «Золотого мяча» Йохан Кройф. Также Агусти Монтал активно продвигал слоган «Больше, чем клуб».

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