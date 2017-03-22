Умер президент «Барсы», продвигавший слоган «Больше, чем клуб»

При нем каталонцы выиграли чемпионат и Кубок Испании. Именно при Агусти Монтале в клуб пришел один из успешнейших футболистов в истории футбола — трехкратный обладатель «Золотого мяча» Йохан Кройф. Также Агусти Монтал активно продвигал слоган «Больше, чем клуб».