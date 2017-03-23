«Деревянный тренер». Болельщики «Нанси» встали на защиту Сергея Черника

Тот самый спич.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="fr" dir="ltr">La gueulante de Pablo Correa à la fin d'<a href="https://twitter.com/hashtag/ASNLFCL?src=hash">#ASNLFCL</a> ? <a href="https://twitter.com/hashtag/Jplus1?src=hash">#Jplus1</a> <a href="https://t.co/01MEFVeToe">pic.twitter.com/01MEFVeToe</a></p>— J+1 (@jplusun) <a href="https://twitter.com/jplusun/status/843591562093383680">19 марта 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>