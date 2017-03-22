Гендиректор «Актобе»: Возможно, не клуб должен игрокам, а они — клубу
Также он отметил, что по футболисту Тагыбергену клуб инициирует пересмотр дела.
В прямом эфире «Диапазона» руководитель ФК «Актобе» Максат Тюмалиев прокомментировал текущие дела клуба — трансферы, укомплектование состава, долги клуба, инфраструктуру и другие вопросы.
Первым делом гендиректор «Актобе» прояснил ситуацию с претензиями к клубу со стороны бывших игроков.
— Было не правильно, что претензии со стороны УЕФА и игроков игнорировались, — отметил Максат Тюмалиев. — Как юрист могу сказать, что даже если дело проигрышное, нужно ситуацию контролировать. Нужно контролировать сроки и знать всю сумму долгов.
По словам Тюмалиева, сейчас нет ясности, сколько игроков и на какую сумму предъявили претензии к ФК «Актобе». Также гендиректор возмущен отсутствием выработанного механизма по разрешению трудовых споров между клубом и футболистом.
— Куда должен игрок прежде всего обратиться с иском? Например по законодательству Казахстана, сначала иск подают в горсуд. Потом апелляцию в облсуд, затем доходит дело до верховного суда. Таких инстанции в федерации футбола нет. Я спрашивал, есть ли ступень обращений? Ответили, что есть. Но когда спросил, может ли игрок сразу подать в УЕФА, ответили, что может. Тогда в чем смысл этих ступеней? А когда игрок сразу подает в международные инстанции, мы узнаем о предъявленных претензиях позже.
Также Максат Тюмалиев подчеркивает, что клуб не должен денег всем игрокам, которые подают в суд на ФК «Актобе».
— Мы пересмотрим ситуацию по долгам, связанных с казахстанскими игроками, выступавших за наш клуб, — заявил руководитель ФК «Актобе». — У них контракт был заключен с привязкой к доллару, это противоречит трудовому законодательству. Если игрок считает, что ему, клуб, условно, должен 10 миллионов, то при перерасчете может получиться так, что игрок должен клубу. Поскольку привязка к валюте была незаконной. И годами местные игроки получали деньги с привязкой (к валюте). По этим ситуациям мы не будем ответчиками в суде, а, наоборот, сами заявим иски на них.
— Тем не менее осуществлялись выплаты казахстанским игрокам, которые играли за «Актобе» и предъявили претензии к клубу.
— Насколько я знаю, это только по Тагыбергену. И то, по Тагыбергену мы будем инициировать пересмотр дела. В частности, в отношении судебного исполнителя, который в пользу Тагыбергена взял эти деньги со счета клуба. Клуба, который на 100% находится на бюджетном финансировании. Это тоже было сделано незаконно, — сказал Максат Тюмалиев.
Напомним, что в межсезонье произошли изменения в руководящем составе футбольного клуба «Актобе». На место бывшего генерального директора Дмитрия Васильева был приглашен Максат Тюмалиев. Также серьезно изменился состав команды. Зимой ее расположение покинули 14 футболистов. Вместо них пришли 17 новых игроков. Более подробную информацию по трансферам можно получить в нашей «Таблице переходов». После трех туров «красно-белые» занимают десятое место в
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