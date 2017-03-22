В прямом эфире «Диапазона» руководитель ФК «Актобе» Максат Тюмалиев прокомментировал текущие дела клуба — трансферы, укомплектование состава, долги клуба, инфраструктуру и другие вопросы.

Первым делом гендиректор «Актобе» прояснил ситуацию с претензиями к клубу со стороны бывших игроков.

— Было не правильно, что претензии со стороны УЕФА и игроков игнорировались, — отметил Максат Тюмалиев. — Как юрист могу сказать, что даже если дело проигрышное, нужно ситуацию контролировать. Нужно контролировать сроки и знать всю сумму долгов. Кто-то подходил и говорил, что по таким-то долгам стоит печать клуба, и якобы мы должны платить. Но мы должны проверить обоснованность. Мы не можем просто взять и отдать деньги каждому, кто придет со словами: «Вот стоит печать клуба, платите». Такого не будет. Сейчас этот вопрос взят на контроль нами совместно с госорганами, в частности, с трудовой инспекцией и прокуратурой.

По словам Тюмалиева, сейчас нет ясности, сколько игроков и на какую сумму предъявили претензии к ФК «Актобе». Также гендиректор возмущен отсутствием выработанного механизма по разрешению трудовых споров между клубом и футболистом.

— Куда должен игрок прежде всего обратиться с иском? Например по законодательству Казахстана, сначала иск подают в горсуд. Потом апелляцию в облсуд, затем доходит дело до верховного суда. Таких инстанции в федерации футбола нет. Я спрашивал, есть ли ступень обращений? Ответили, что есть. Но когда спросил, может ли игрок сразу подать в УЕФА, ответили, что может. Тогда в чем смысл этих ступеней? А когда игрок сразу подает в международные инстанции, мы узнаем о предъявленных претензиях позже.

Также Максат Тюмалиев подчеркивает, что клуб не должен денег всем игрокам, которые подают в суд на ФК «Актобе».

— Мы пересмотрим ситуацию по долгам, связанных с казахстанскими игроками, выступавших за наш клуб, — заявил руководитель ФК «Актобе». — У них контракт был заключен с привязкой к доллару, это противоречит трудовому законодательству. Если игрок считает, что ему, клуб, условно, должен 10 миллионов, то при перерасчете может получиться так, что игрок должен клубу. Поскольку привязка к валюте была незаконной. И годами местные игроки получали деньги с привязкой (к валюте). По этим ситуациям мы не будем ответчиками в суде, а, наоборот, сами заявим иски на них.

— Тем не менее осуществлялись выплаты казахстанским игрокам, которые играли за «Актобе» и предъявили претензии к клубу.

— Насколько я знаю, это только по Тагыбергену. И то, по Тагыбергену мы будем инициировать пересмотр дела. В частности, в отношении судебного исполнителя, который в пользу Тагыбергена взял эти деньги со счета клуба. Клуба, который на 100% находится на бюджетном финансировании. Это тоже было сделано незаконно, — сказал Максат Тюмалиев.