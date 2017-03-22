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22 марта 2017, 9:03 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Ювентус» и «Барселона» попытаются переманить у «ПСЖ» Рабио вместо Верратти

«Ювентус» и «Барселона» проявляют интерес к полузащитнику «ПСЖ» Адриену Рабио, передаёт Football Italia со ссылкой на Le10Sport.

Главной целью туринцев остаётся другой полузащитник парижан — Марко Верратти. Однако «ПСЖ» не хочет расставаться с 24-летним итальянцем даже за € 80 млн. В этой ситуации «Ювентус» обратил внимание на 21-летнего Рабио. Впрочем, в услугах французского хавбека заинтересована и «Барселона», которая ранее также пыталась заполучить Верратти.

В нынешнем сезоне Рабио провёл 21 матч во французской Лиге 1, забил 2 гола и отдал 1 результативный пас.

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