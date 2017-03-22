«Ювентус» и «Барселона» попытаются переманить у «ПСЖ» Рабио вместо Верратти

Главной целью туринцев остаётся другой полузащитник парижан — Марко Верратти. Однако «ПСЖ» не хочет расставаться с 24-летним итальянцем даже за € 80 млн. В этой ситуации «Ювентус» обратил внимание на 21-летнего Рабио. Впрочем, в услугах французского хавбека заинтересована и «Барселона», которая ранее также пыталась заполучить Верратти.



В нынешнем сезоне Рабио провёл 21 матч во французской Лиге 1, забил 2 гола и отдал 1 результативный пас.