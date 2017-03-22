«Барселона» сделала предложение Иско, обещав ему € 20 млн подъёмных

Согласно информации источника, каталонский клуб предложил футболисту сборной Испании € 20 млн подъёмных, если он по окончании следующего сезона перейдёт в стан сине-гранатовых на правах свободного агента. Эта сумма будет выплачена игроку в течение пяти лет контракта, который ему предлагается. Кроме того, «Барселона» готова платить Иско достаточно высокую зарплату. Сам Иско ответа пока не дал.



Перед стартом и по ходу нынешнего сезона испанские СМИ неоднократно отмечали, что Иско, имеющий контракт с «Реалом» до лета 2018 года, может покинуть «Королевский клуб» в поисках большей игровой практики. Отмечалось также, что Иско может купить любой клуб, кроме «Барселоны». Поэтому каталонцы могут надеяться лишь на то, что в 2018 году Иско перейдёт в «Барселону» как свободный агент.



В Примере «Реал» в нынешнем сезоне провёл 27 матчей, а сам Иско принял участие в 22 из них, выйдя на поле в стартовом составе в 13. Игрок стал автором 6 голов и 4 результативных передач.