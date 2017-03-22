Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29159090/
22 марта 2017, 9:06 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Ливерпуль» готов заплатить «Интеру» € 35 млн за Перишича

«Ливерпуль» предложил миланскому «Интеру» € 35 млн за полузащитника Ивана Перишича, утверждает Football Italia.

28-летний хорват работал вместе с нынешним наставником мерсисайдцев Юргеном Клоппом в дортмундской «Боруссии» с 2011 по начало 2013 года.

Перишич перешёл в «Интер» из «Вольфсбурга» за € 19 млн, подписав контракт до лета 2020 года. В нынешнем сезоне он провёл 27 матчей в итальянской Серии А, забил 9 голов и отдал 3 результативные передачи.

Ранее спортивный директор «Интера» Пьеро Аузилио сообщил, что клуб не собирается продавать Перишича.

Ливерпуль
Новости Матчи Состав Статистика
Интер
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

«Манчестер Сити» обвиняется в неправомерных действиях футболистов в матче с «Ливерпулем»

«Манчестер Сити» обвиняется в неправомерных действиях футболистов в матче с «Ливерпулем»

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Футбольная ассоциация Англии обвинила «Манчестер Сити» в неправомерных действиях игроков команды в матче 29-го тура чемпионата Англии с «Ливерпулем». Об этом сообщает пресс-служба организации.
Еще 7 новостей  Все новости
7 августа

Неслабый пол. Самые успешные девушки в киберспорте

«В матче «Зенит» — «Арсенал» была рука Питера»

Пономарёв: ЦСКА догонит «Спартак» в РФПЛ