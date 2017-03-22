«Ливерпуль» готов заплатить «Интеру» € 35 млн за Перишича

28-летний хорват работал вместе с нынешним наставником мерсисайдцев Юргеном Клоппом в дортмундской «Боруссии» с 2011 по начало 2013 года.



Перишич перешёл в «Интер» из «Вольфсбурга» за € 19 млн, подписав контракт до лета 2020 года. В нынешнем сезоне он провёл 27 матчей в итальянской Серии А, забил 9 голов и отдал 3 результативные передачи.



Ранее спортивный директор «Интера» Пьеро Аузилио сообщил, что клуб не собирается продавать Перишича.