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22 марта 2017, 9:07 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Реал» поборется с «Челси» за Алекса Сандро

Мадридский «Реал» заинтересован в услугах защитника «Ювентуса» Алекса Сандро, сообщает Football Italia.

В то же время туринский клуб не готов продавать игрока менее чем за € 45 млн.

Ранее сообщалось об интересе к 26-летнему бразильцу со стороны «Челси».

Алекс Сандро перешёл в «Ювентус» из «Порту» летом 2015 года за € 26 млн. В нынешнем сезоне он провёл 23 матча в Серии А, забил 2 гола и отдал 4 результативные передачи. На счету бразильца также 6 матчей и 1 голевой пас в Лиге чемпионов.

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