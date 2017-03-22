«Реал» поборется с «Челси» за Алекса Сандро

В то же время туринский клуб не готов продавать игрока менее чем за € 45 млн.



Ранее сообщалось об интересе к 26-летнему бразильцу со стороны «Челси».



Алекс Сандро перешёл в «Ювентус» из «Порту» летом 2015 года за € 26 млн. В нынешнем сезоне он провёл 23 матча в Серии А, забил 2 гола и отдал 4 результативные передачи. На счету бразильца также 6 матчей и 1 голевой пас в Лиге чемпионов.