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22 марта 2017, 8:48 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

Дерби Манчестера впервые пройдет за пределами Великобритании

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Английские футбольные клубы «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» проведут предсезонный матч 20 июля в США в рамках Международного кубка чемпионов, впервые в истории футбольное дерби Манчестера пройдет за пределами Великобритании. Об этом сообщает Би-би-си.

Клубы сыграют 20 июля в рамках товарищеского Международного кубка чемпионов в США город который примет исторический матч не сообщается. Увеличить
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Международный кубок чемпионов — товарищеский турнир, спонсором которого является пивоваренная компания Heineken. В 2017 году турнир пройдет с 19 по 31 марта, команды сыграют 12 матчей в 11 городах США. В соревнованиях примут участие восемь клубов: «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм» (все — Англия), «Ювентус», «Рома» (оба — Италия), французский ПСЖ, а также испанские «Реал» и «Барселона». Каждая команда сыграет по три матча, победителем станет клуб, набравший больше всего очков.

В рамках товарищеского турнира 2017 года «Манчестер Юнайтед» сыграет против испанского «Реала» в Санта-Кларе (23 июля), а также против «Барселоны» в Вашингтоне (26 июля). «Сити» встретится с «Тоттенхэмом» (29 июля) в Нэшвилле, с «Реалом» — в Лос-Анджелесе (26 июля). 20 июля пройдет дерби Манчестера, который впервые состоится за пределами Великобритании. Город, в котором пройдет исторический матч клубов Манчестера пока не сообщается.

В США также пройдет класико между «Барселоной» и «Реалом», которые встретятся 29 июля в Майами.

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