Дерби Манчестера впервые пройдет за пределами Великобритании
МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Английские футбольные клубы «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» проведут предсезонный матч 20 июля в США в рамках Международного кубка чемпионов, впервые в истории футбольное дерби Манчестера пройдет за пределами Великобритании. Об этом сообщает
Би-би-си.
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Международный кубок чемпионов — товарищеский турнир, спонсором которого является пивоваренная компания Heineken. В 2017 году турнир пройдет с 19 по 31 марта, команды сыграют 12 матчей в 11 городах США. В соревнованиях примут участие восемь клубов: «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм» (все — Англия), «Ювентус», «Рома» (оба — Италия), французский ПСЖ, а также испанские «Реал» и «Барселона». Каждая команда сыграет по три матча, победителем станет клуб, набравший больше всего очков.
В рамках товарищеского турнира 2017 года «Манчестер Юнайтед» сыграет против испанского «Реала» в
В США также пройдет класико между «Барселоной» и «Реалом», которые встретятся 29 июля в Майами.
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